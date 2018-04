Een tikkeltje ongeloofwaardig is dat verhaal ook wel. God roept zijn zoon terug uit boosheid op de mensheid. De mooie, geliefde zoon moet boeten omdat wij niet deugen. Jezus is het ideale slachtoffer; hij weet het beter en toch luistert niemand. Dat frustreert.

Ik denk aan Wilders, ik denk aan Baudet, ik denk aan Jan Roos. Ik denk aan mezelf. Zo veel mensen die zichzelf slachtoffer vinden van iets of iemand. Twitter een dieptrieste klaagzang. Jezus treurt op het kruis: God, waarom heeft u mij verlaten. Wij treuren op Twitter: mensheid, waarom heeft u mij verlaten? Wij geven alles aan Facebook, Facebook geeft niks terug.

Dit verhaal staat het verst van de islamitische traditie af, maar is er in de kern ook weer mee verknoopt

Meer dan welk verhaal uit de christelijke cultuur ben ik gefascineerd door dit verhaal. Het staat het verst van de islamitische traditie af, maar is er in de kern ook weer mee verknoopt. In de islam heeft Allah geen zoon, maar een afgezant. Hij ontvangt zijn boodschap. In het begin moeten de mensen er weinig van hebben, maar na veel overtuigen, prediken en strijd zegeviert de boodschap van de islam alsnog. Het gaat van kwaad naar minder erg naar uiteindelijk triomf. Het paasverhaal gaat van hoopgevend naar verschrikkelijk. God trekt zich van ons terug. Hoe mooier de boodschap van Jezus wordt, hoe dieper de pijn zich doet voelen. Jezus wordt slecht gepruimd.

Elk jaar kijk ik naar een filmbewerking van dit verhaal. Die van Scorsese vond ik ontregelend. En elk jaar haal ik er iets anders uit. Dit jaar zijn we allemaal slachtoffer van ons eigen gelijk, net als Jezus. Maar je kan je eigen gelijk niet gaan opdringen, hoe mooi en sterk de boodschap ook is. Allemaal moeten we rekening houden met de nacht die komt, waarin ons laatste beetje bestaansrecht opgaat in diepe duisternis. Wie wat te vertellen heeft, moet ook zonder al die aandacht sterk in zijn schoenen staan. Moet je willen sterven voor je idealen? En wat gebeurt er als je niet meer bent, wat blijft er van je verhalen over?

Mijn passie beleef ik wanneer ik met mijn dochter naar de speeltuin loop. Het is Eerste Paasdag. De stilte die in onze wijk hangt is ongewoon. Pasen is een uitslaapvakantie. Amber speelt en gaat op in haar spel. Dan valt ze. Heeft pijn. Ze lijdt onder haar levenslust, ze is slachtoffer van haar wil tot macht. Wat ik heb geleerd is dat je nooit lijdzaam toe kan kijken. Maar ik moet haar ook niet kapot troosten. Daar heeft ze ook niks aan. Een beschermende schaduw zijn op haar levenspad van vrijheid en gebondenheid. Ik doe m'n best. Ik ga haar niet beschouwen als een biologische noodzakelijkheid. Ze is, ze leeft, ze wordt.

Na de kruisiging komt Jezus nog een keer terug op aarde. We kunnen opgelucht ademen. Het is volbracht maar we krijgen nog een herkansing. Ik kom uitgeput door de razende energie van mijn dochter weer thuis. Het is volbracht. Op de achterbank van de auto valt ze zalig in slaap. Ze zal straks weer wakker zijn. En nieuw leven uitstralen.

