Sire-campagne schiet doel voorbij

Laat kinderen lekker spelen, liefst buiten! Geef ze de ruimte, laat ze ontdekken, experimenteren, op avontuur gaan. Tuurlijk, dan worden ze vies, dan komen er gaten in hun broek, dan slijten hun schoenen razendsnel, en allicht komen ze dan af en toe huilend thuis vanwege alweer een schaafwond, bult of kneuzing. Allemaal niks mis mee. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar aan veruit de meeste ongelukjes houdt helemaal niemand iets over.

Dus dat Sire – de stichting voor ideële reclame – in haar jongste campagne zo’n speelpleidooi doet, is uitstekend. In de veiligheidssamenleving waarin we inmiddels zijn beland, waar de ouderlijke angst voor wat er allemaal wel niet met de kinderen zou kunnen gebeuren te vaak de overhand krijgt, is zo’n fris en ontspannen geluid van harte welkom.

De buitenruimte voor kinderen om te spelen lijkt kleiner te worden (al dient hier onderscheid te worden gemaakt tussen stad en platteland). De vraag dringt zich op of in het denken over de inrichting van de publieke ruimte spelende kinderen wel een volwaardige plek hebben. Ook in dat licht is de oproep van Sire welkom.

Geslachtsonderscheid

Veel minder goed te begrijpen is waarom Sire zich in haar pleidooi beperkt tot jongens. ‘Hoewel de jongen niet bestaat, is er een tendens gaande dat jongensgedrag minder wordt gewaardeerd in onze maatschappij’, zegt een van de door Sire geraadpleegde deskundigen. ‘We remmen jongens soms te veel af in hun gedrag, zo leren zij minder uit eigen ervaring en dat remt ze in hun ontwikkeling’. Laten we onze jongens wel genoeg jongen zijn? vraagt Sire in de campagneslogan.

Een betere campagneslogan was geweest: ‘Laten we onze kinderen wel genoeg kinderen zijn?’ Want het is onduidelijk waarom Sire dit geslachtsonderscheid maakt. ‘Jongens en meisjes zijn gelijkwaardig, maar niet hetzelfde’, zegt Sire. Allicht. ‘Wij, opvoeders van Nederland, verliezen soms uit het oog dat jongens zich op een andere manier ontwikkelen en leren dan meisjes.’

Het is de vraag of die claim klopt. Deskundigen verschillen er nogal over van mening, bleek de afgelopen dagen. In plaats van dat het mooie pleidooi om kinderen de ruimte te geven ruim baan krijgt, ligt de focus van het debat dat inmiddels is losgebarsten op de vraag of er in de Sire-campagne terecht onderscheid wordt gemaakt tussen jongens en meisjes. Daarmee schiet de campagne haar doel voorbij.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees ook: In het klimbos spelen de meisjes net zo wild als de jongens

Lees ook: 'Door je te focussen op jongens, mis je de echte verschillen tussen kinderen'

Lees ook: 'Het spotje van Sire over ravottende jongens is ronduit beledigend'