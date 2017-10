Sint-Maarten heeft het zelf voor het zeggen, ook bij de wederopbouw

Nu de omvang van de schade duidelijk is geworden die orkaan Irma op Sint- Maarten heeft aangericht, verschijnen er steeds meer publicaties over de vraag hoe het nu verder moet op het eiland en wie de wederopbouw gaat betalen.

Opvallend is dat meningen over de toekomst vooral vanuit Nederlands oogpunt worden gegeven, liefst gebaseerd op economische analyses. De reacties laten zich grofweg samenvatten tot: inlijven of afstoten. Deze werkwoorden geven aan dat auteurs ervan uitgaan dat het een actie van Nederland zou zijn. Ten onrechte: de inwoners van Sint-Maarten beslissen zelf over hun toekomst binnen het Koninkrijk.

Sint-Maarten heeft namelijk het recht op zelfbeschikking, zoals neergelegd in art. 1 van het Handvest van de Verenigde Naties. Dit recht is gegeven aan de bevolking in (vooral) dekolonisatieprocessen. De bevolking van Sint-Maarten beslist of ze tevreden is over de huidige status binnen het Koninkrijk, niet Nederland. Het is niet de oud-kolonisator die beslist over het lot van de voormalige kolonie, maar de voormalige kolonie zelf.

Over het vervolg op enige beslissing door de bevolking van Sint-Maarten gaat het gehele Koninkrijk. Dat moet een unaniem besluit zijn van de vier landen binnen het Koninkrijk: Nederland, Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Zowel bij de keuze tot onafhankelijkheid of een andere status binnen het Koninkrijk.

Als dat zou leiden tot een wijziging van de huidige situatie, moet het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden worden aangepast. Hierin zijn de vier landen binnen het Koninkrijk gelijk en moeten alle vier onderhandelen en instemmen. Het gaat dus om het Koninkrijk als geheel, niet om de eenzijdige wens van Nederland. Of het nu economisch interessant is om Sint-Maarten binnen het Koninkrijk te houden of niet, de bevolking heeft het voor het zeggen, niet Nederland alleen.