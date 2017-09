Sinds wanneer is voelen bijzaak geworden?

Het lichaam wordt nauwelijks nog gewaardeerd, alleen de frontale kwabben tellen nog mee. Voelen is bijzaak. Terwijl buikpijn vaak een heleboel te vertellen heeft. Het lichaam wil ook echte aandacht en dan bedoel ik niet een rondje hardlopen. Want dat behoort tot de prestatiedrift, de meetlat waar deze groep alles aan ophangt. Hoger, verder, meetbaar: controle. De zorg moet dus ook meetbaar zijn, want deze groep bevolkt onze zorgverzekeraars.

Zelf behoor ik als zorgverlener ook tot deze groep en ik heb de oogkleppen losgepeuterd, net zo lang tot ik weer mijn hart kon leggen in wat ik deed. Als oefentherapeut heb ik de contracten met de zorgverzekeraars eindelijk losgelaten na twintig jaar. Omdat het mij als zorgverlener verstikte om alles evidence-based te moeten doen.

Het is onmogelijk om mensen uitsluitend wetenschappelijk onderbouwd volledig in ogenschouw te nemen. Daarmee heb ik me geschaard onder het enorme leger complementair zorgverleners dat buiten de reguliere zorg een scala aan mogelijkheden biedt. En dat gevonden wordt. Columniste Nelleke Noordervliet denkt dat dit uitsluitend placebowerk is. De patiënt hoeft er alleen maar in te geloven.

We weten niet hoe de hersenen precies in elkaar steken. We begrijpen nog geen 5 procent van het heelal. Veel van wat wel werkt voor mensen begrijpen we niet echt en is niet te bewijzen. Maar de zorgverzekeraar vraagt het wel van ons.

Ieder mens heeft zijn eigen unieke gebruiksaanwijzing, die ook nog eens verandert onder invloed van vele omgevingsfactoren. Het is de kunst om deze als zorgverlener te ontdekken. Zodat de patiënt zijn klachten zelf leert te managen. Maar de reguliere zorg komt vaak neer op symptoombestrijding, zonder de kern van de ziekte te zien. Helaas is dit het gevolg van alles wetenschappelijk te willen verantwoorden.

Hoeven mijn patiënten dan alleen in mijn oefeningen en adviezen te geloven als een stel schapen? Nee, zij ervaren zelf of het voor hen werkt. Net zoals reguliere artsen vaak een wetenschappelijk bewezen medicijn uitproberen. Werkt het niet, dan wordt een andere evidence-based pil geprobeerd. Die soms ook niet werkt. Dat heet empirisch werken. En het hoort in de zorg. Gedaan door zorgvuldig luisterende en kijkende artsen en therapeuten in de reguliere en complementaire zorg.

Eindeloze vragenlijsten

In mijn vak, oefentherapie, heeft het er toe geleid dat er geen tijd meer is om goed naar de patiënt te luisteren en deze uitgebreid zijn verhaal te laten doen omdat hij of zij eindeloze vragenlijsten moet invullen over een klein stukje van het gehele probleem. Er wordt een zorgcode aan dat stukje gehangen en de rest laat je noodgedwongen liggen. Want het moet in zes behandelingen liefst klaar zijn. Door de bekende spiegelinformatie wordt de 'behandelnorm' steeds naar beneden bijgesteld en kunnen wij mensen niet meer volledig uitbehandelen. Daarom ben ik daarmee gestopt en neem ik de tijd weer voor een volledige anamnese met open vragen, zoals ik op mijn uitstekende opleiding oefentherapie Cesar heb geleerd.

Bij mijn collega's lijdt de kwaliteit van de behandelingen onder de stress vanwege die prestatiedruk. Ik heb fysiotherapeuten van pluspraktijken horen zeggen dat zij zoveel moeten doen om alles wat zij doen te bewijzen, dat de kwaliteit van het behandelen zelf achteruit is gegaan.

Daarom breek ik een lans voor complementaire, onbewijsbare zorg. Regulier en complementair samen voor volledige zorg. En de klant koopt dit zelf in, die voelt zelf wel wat goed is voor hem of haar.

