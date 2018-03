Simsalabim, het Boekenbal is voorbij, het is lente!

Begin maart als het bal aanstaande is trilt de boeken- en schrijverswereld van nerveuze activiteit: heb jij al een kaartje? Mijn vriendin mag niet mee, hoe moet dat nou?

De meeste schrijvers wonen driehoog achter, dus zo'n bol of knol is voor hen vooral een tan­ta­lus­kwel­ling

Is het waardeloze feest waar iedereen naartoe wil eenmaal gedaan dan blijkt het meestal toch wel te zijn meegevallen. Je hebt die gesproken en zus en zo. Jan was stomdronken en Liesje stond te huilen op de dansvloer. Toch verdwijnt het al snel in de la der vergetelheden, om volgend jaar weer in volle hevigheid los te barsten.

Naaktlopers Ik mag mijzelf geloof ik wel een routinier noemen. Mijn eerste bal bezocht ik in 1977. Niet dat ik nu eregast ben. Ook ik moet vechten om toegang, maar in de loop der jaren is er een soort berusting ingedaald als het niet lukt. Dit jaar lukte het wel en stond ik weer op het literaire bedrijfsfeestje. Ik had verwacht dat er in het kader van het boekenweekthema, de natuur, wel wat naaktlopers zouden rond paraderen, durfals in adams- of evakostuum maar de natuur beperkte zich ook deze editie tot de gebruikelijke decolletés. Ik denk weleens dat geruchten omtrent het Boekenbal als zou er niks aan zijn ressorteren onder de typisch Nederlandse gewoonte om iets af te breken ten einde ongewenste vreemdelingen buiten de deur te houden: waardeloos, daar wil je helemaal niet heen! Het Boekenbal is mijns inziens een grotendeels ritueel gebeuren. Het heeft iets van een lentefeest waarin paradoxaal genoeg de tijd dat je met een boek bij het haardvuur zat wordt afgesloten. Vooruit naar buiten!