Gisteren werd bekend dat een hoge Nederlandse diplomaat (ambassadeur hebben we daar niet meer) tekst en uitleg aan Ankara moet geven over de erkenning van de Armeense genocide gepleegd door Turken in 1915 (ongeveer 1,5 miljoen doden). Deze erkenning werd door de gehele Tweede Kamer minus de Erdoganisten van Denk als motie aanvaard.

Turkije antwoordde dat Nederland zelf min of meer medeplichtig is aan de genocide van Srebrenica in 1995. Minister van schouderophalen Kaag zei op BNR dat ze weigerde ‘te reageren op reacties van reacties van reacties’ en dat we ‘kalm’ moesten blijven.

Sigrid Kaag is wat Turkije betreft op de lijn-Zijlstra blijven steken. Die laatste weigerde de illegale Turkse invasie van de Syrische enclave Afrin en de moord op de aldaar wonende Koerden te veroordelen. Op haar beurt noemde Kaag een dergelijke stap ‘ineffectief’.

Ze was er wel als de kippen bij om zich te distantiëren van de genocide-erkenning door de Kamer: de motie zou niet bijdragen aan een oplossing en verzoening tussen Armenië en Turkije. Alsof dit de bedoeling zou zijn van de volmondige erkenning van een evident historisch feit. Daarom spreekt dit bange kabinet een beetje Turks en voegt het officieel en systematisch de term ‘kwestie’ toe aan de formule ‘Armeense genocide’ (Ankara heeft het uitsluitend over de ‘Armeense kwestie’).

Mevrouw Interim associeert de door Turkije gepleegde genocide met de Hollandse slavernij