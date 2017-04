Shell, staak de gasboringen in Waddenzee

Onder aanvoering van Jan Peter Balkende meldden grote Nederlandse bedrijven zich onlangs bij de informateur. Deze 'Dutch Sustainable Growth Coalition' wil snel een groen kabinet.

Mooi dat grote bedrijven zich ook sterk maken voor duurzaamheid en klimaat. De Waddenvereniging wil óók een groen kabinet. Omdat we klimaatverandering en zeespiegelstijging serieus nemen. Omdat we het behoud van Werelderfgoed Waddenzee belangrijk vinden.

Zeespiegelstijging kan het ondiepe Waddengebied flink veranderen. Er zal minder Waddenzeebodem droogvallen bij laagwater als de zee stijgt. En dat droogvallen van de bodem is nou net wat het wad zo bijzonder maakt. Zonder de droogvallende zeebodem kunnen trekvogels niet meer bij kokkels of andere bodemdieren die ze met hun dunne snavels bij laagwater uit de bodem wroeten en opeten.

Gaswinning

Dat mooie Werelderfgoed wordt tegelijk bedreigd door plannen voor gaswinning. Niet alleen de Waddenvereniging, ook bewoners en ondernemers verenigd in Fêste Grûn Dongeradiel en Ternaard foar de Wyn, zien die plannen niet zitten vanwege de risico's die mijnbouw met zich meebrengt. Fossiele brandstoffen moeten bovendien in de grond blijven zitten om te snelle zeespiegelstijging te voorkomen.

De oproep van Shell is gericht aan een nieuw kabinet om te investeren in duurzame energie

Shell is een van de bedrijven die nu oproept tot de snelle vorming van een groen kabinet en meer geld van de overheid vraagt voor verduurzaming in de komende 20 jaar. Dat vinden wij ook hard nodig. Maar opmerkelijk is wel dat de Nam, waarvan Shell mede-eigenaar is, óók aan het kabinet vraagt om vergunningen voor nieuw te starten aardgaswinning onder de Waddenzee, bij het Friese dorpje Ternaard.

Dat wringt. Shell weet immers dat aandeelhouders willen dat het Nederlands-Britse bedrijf zelf 'groen' wordt. Shell lijkt zelf ook best een klein beetje 'groen' te willen worden, maar dan vooral met geld uit een 'investeringsagenda' van een nieuw kabinet om windparken op zee te gaan bouwen.

Ondertussen vaart Shells eigen investeringsagenda nog de traditionele koers: er zit nog aardgas onder de grond en dat moet dus naar boven. Vanaf het Friese dorpje Ternaard wil Shell investeren in dure schuine gasboringen om gas weg te halen onder de Waddenzee. De oproep van Shell is gericht aan een nieuw kabinet om te investeren in duurzame energie. Ondertussen gaan eigen investeringen in gasboringen gewoon door.

De energiemarkt is drastisch veranderd na het Verdrag van Parijs. Het is logisch dat energiebedrijven die ook langetermijnwinst willen maken andere dingen gaan doen dan dure gasboringen onder een uniek natuurgebied. Zeker in een regio waar nauwelijks maatschappelijk draagvlak is voor gaswinning. Aardgas laten zitten is nu misschien wel de beste en goedkoopste business case voor Shell.

Vraag niet alleen maar extra geld van een nieuw kabinet voor de productie van duurzame energie

De oproep van Shell en andere bedrijven om snel een groen kabinet te maken, verdient gehoor. Daarom doen wij een extra dringende oproep aan Shell om zelf óók een extra stap te zetten. Vraag niet alleen maar extra geld van een nieuw kabinet voor de productie van duurzame energie.

Laat dat aardgas onder de Waddenzee en onder Ternaard zitten waar het zit. Investeer geen cent meer in gaswinning onder Werelderfgoed Waddenzee, maar investeer zelf ook volop in duurzame energie. Goed voorbeeld doet goed volgen.

Zo'n besluit kan de best denkbare manier zijn om kritische aandeelhouders te laten zien dat Shell hard op weg wil zijn om ook in de toekomst een winstgevend energiebedrijf te blijven. Zo'n besluit kan de best denkbare inspiratie zijn voor elk nieuw kabinet dat zorgvuldig om wil gaan met ons klimaat en het Werelderfgoed Waddenzee dat haar is toevertrouwd.