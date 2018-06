Shell moet in volle openbaarheid te werk gaan

Het lijkt er niet op dat Shell de letter en de geest van de wet voor de afspraak negeerde, maar de Belastingdienst. Shell kan niet verweten worden zaken naar zijn hand te zetten als het bedrijf daar de kans toe krijgt. Degene die die kans biedt valt iets te verwijten.

Het heeft er veel van weg dat Shell in Nederland een andere behandeling krijgt dan andere bedrijven en individuele burgers. Voor Shell geldt kennelijk een andere wet dan voor anderen. Het ultieme bewijs voor deze stelling is nog niet geleverd, maar aanwijzingen stapelen zich op en. Dat kan een kabinet niet laten gebeuren. Dat dient alle twijfels weg te nemen of, als de stelling klopt, er zo snel mogelijk een einde aan te maken.

Vast moet komen te te staan dat een bedrijf, hoe groot ook, zaken niet zomaar naar zijn hand zetten kan

Bedrijven als Shell zouden geen buitenproportionele invloed hebben gehad op de afspraak in de formatie de dividendbelasting af te schaffen en er zouden geen schriftelijke stukken aan het besluit ten grondslag liggen. Rutte moest deze voorstelling van zaken al terugnemen. In het onderhavige geval van de afspraken tussen Shell en de Belastingdienst kan het kabinet het steeds ingenomen standpunt dat dergelijke afspraken vertrouwelijk zijn en er dus geen mededelingen over kunnen worden gedaan niet volhouden.

Het is daarom niet zomaar een initiatief van een oppositiepartij dat GroenLinks de procedure om te komen tot een parlementaire enquête in gang heeft gezet. Ook al gaat het om vertrouwelijke afspraken, de zaak is dermate ernstig en zou tot dermate ernstige beschuldigingen aanleiding kunnen geven dat maximale openbaarheid moet worden nagestreefd.

Shell heeft sinds 2005 mogelijk ten onrechte ruim zeven miljard euro te weinig dividendbelasting betaald. Een enorm bedrag en de vraag is belangrijk of dat geld niet alsnog naar de overheid moet vloeien. Veel belangrijker is het dat onomstotelijk vast komt te staan dat een bedrijf in Nederland, hoe belangrijk voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid ook, zaken niet zomaar naar zijn hand zetten kan.

Bedrijven moeten kunnen ondernemen. Ze hebben daarvoor ruimte nodig en soms is overheidsbeleid nodig om daarbij te helpen. Dat dient dan wel in de volle openbaarheid te gebeuren en niet via geheime afspraken tussen de Belastingdienst en een bedrijf.

