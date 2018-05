Shell luistert niet naar de toekomst

Op 12 december 2015 ondertekende de wereld het historische klimaatakkoord van Parijs. Met z'n allen spraken we af dat klimaatopwarming beperkt moet blijven tot ruim onder de 2 graden Celsius om de aarde leefbaar te houden voor deze en toekomstige generaties.

Inmiddels is de wereld al met meer dan 1 graad opgewarmd en zijn de gevolgen overal voelbaar. Wij, jongeren van Nederland, gaan de gevolgen van klimaatverandering als geen eerdere generatie Nederlanders voelen. De wereld moet nu verduurzamen. Maar Shell heeft daar lak aan.

Terwijl steeds meer mensen, bedrijven en overheidsinstellingen overstappen op duurzame energie, voedsel en vervoer, blijft Shell vastgeroest in een wereld van olie en gas. Het bedrijf heeft de kennis, ruimte én middelen om grote stappen te zetten richting een duurzame toekomst, maar kiest er bewust voor dit niet te doen. Al sinds 1962, meer dan 50 jaar geleden, heeft Shell kennis over de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering. Shell heeft daar niks mee gedaan. Sterker nog: het bedrijf heeft doelbewust twijfel gezaaid over de ernst van het klimaatprobleem. Inmiddels is het bedrijf verantwoordelijk voor 2 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Shell blijft vastgeroest in een wereld van olie en gas

Hoeveel is onze toekomst eigenlijk waard voor een bestuurslid van Shell? Minder dan de winst voor de aandeelhouders, zo bleek deze week tijdens de aandeelhoudersvergadering van 22 mei. Op advies van Shell werd de klimaatresolutie van 'Follow This', de duurzame beweging van aandeelhouders, afgewezen. Met het afwijzen van dit voorstel laat het bedrijf ons weer zien waar het echt voor staat: Shell heeft mooie praatjes, maar als het erop aankomt wil het zich niet aan de klimaatdoelen committeren.

Ook beïnvloedt het bedrijf klimaatbeleid. In plaats van het voorkomen van de uitstoot van broeikasgassen, zet Shell óók in Nederland in op het opzuigen en opslaan van CO2; een technologie die nu nog nauwelijks is ontwikkeld. Shell blijft profiteren van het veroorzaken van klimaatverandering terwijl de problemen worden afgeschoven op onze en toekomstige generaties.

Nederlandse jongeren vinden dit onrechtvaardig. Terwijl wij nú maar beperkte invloed hebben, zullen wij later bedrijven en beleid op fossiele brandstoffen erven. Daarom sluiten wij ons aan bij de klimaatzaak van Milieudefensie. Het is tijd voor Shell om duurzaam beleid te gaan voeren.

