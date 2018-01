Shell gedraagt zich als de onbegrepen minnaar van Groningen

De totale opbrengst is nooit bekendgemaakt, maar in 2016 ging het om 526 miljoen euro, en 2016 was een slecht jaar voor de gaswinning. De Nam, bereikbaar via mailadressen die eindigen op shell.com, koestert Groningen. 'Nam is sterk betrokken bij de mensen in de regio’s waar wij ons werk doen', aldus de bedrijfswebsite. 'Zo ontplooien wij allerlei activiteiten om de leefbaarheid en de duurzaamheid te bevorderen.'

Maar er moet iets gebeurd zijn, want je voelt aan alles dat Shell & Nam zich aan het terugtrekken zijn; blijkbaar is er iets geknapt. Zoiets bouwt zich langzaam op, een ergernisje hier, een teleurstellinkje daar, tot de onvrede niet meer te verbergen is en er harde woorden vallen. De eerste uitbarsting was die van half december, bij de hoorzitting over het kabinetsplan om de dividendbelasting te schrappen, waar Shell zo hard voor had gelobbyd, maar dat niet overal even lekker was gevallen. Directeur Marjan van Loon dreigde nauw verholen met vertrek. "In principe" wil Shell graag in Nederland blijven, zei ze. "Maar de liefde moet van twee kanten komen."

