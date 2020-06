Serveer je wortels bij het eten voor gasten die eigenlijk niet gewenst zijn?

Beste Beatrijs,

Ik heb ooit van mijn ouders geleerd (in de jaren zestig) dat je, als je gasten wil meegeven dat ze eigenlijk niet gewenst zijn, wortels moet serveren bij het eten. Klopt dit? Ik heb geprobeerd dit op te zoeken, maar kan hier niets over vinden. Mijn gezinsleden geloven mij niet.

Peentjes? Wegwezen!

Beste Peentjes? Wegwezen,

Deze uitspraak was misschien een grapje van uw ouders, omdat ze zelf niet van wortels hielden en meenden op die manier gasten voor een volgend bezoek te kunnen ontmoedigen? Het is in elk geval geen etiquetteregel! Er bestaat geen voedsel dat qualitate qua als hint voor ongenoegen kan worden ingezet. Ook van bescheiden groentes als knolraap, lof, schorseneren en prei (en worteltjes) kan met een goed recept een aantrekkelijk gerecht worden gemaakt. Ongewenste gasten worden ofwel domweg niet uitgenodigd of ze worden wél ontvangen, maar krijgen dan dezelfde egards en hetzelfde eten als gewenste gasten.