Sensatie, op de man spelen, die berichten over Wopke Hoekstra en de Pandora Papers?

Lezers en redactie liepen deze week nogal uit de pas met elkaar, in het waarderen van de berichtgeving over de Pandora Papers. Laat ik niet alle lezers over een kam scheren, maar de meeste lezers die reageerden op de onthullingen over de beleggingen van minister Wopke Hoekstra beschuldigden Trouw van sensatiezucht. Van op de man spelen. Iets groter maken dan het is.

Er belden lezers op die nooit eerder naar de redactie gebeld hadden. Waarom Trouw weer een CDA-er moest aanvallen. En dat precies op het moment dat het met de formatie wat lijkt te gaan worden.

Als redactie zijn we juist trots op het spitwerk van het Trouw-team met Dirk Waterval. Het beeld dat tevoorschijn komt is van een politicus, in dit geval senator Hoekstra, later minister van financiën, die privé financiële handelingen verricht die moreel niet kunnen en die hij vanuit zijn functie moet bestrijden. Trouw-columnist Stevo Akkerman vatte dat ooit kernachtig samen: het klopt wel, maar het deugt niet.

Deugen, dat gaat over moreel besef. De twaalf miljoen documenten die de onderzoeksjournalisten hebben doorgeploegd bij het Pandora-project bevatten voorbeelden, over de hele wereld verspreid, van het tekortschieten van dat moreel besef. Die voorbeelden kwamen gaandeweg pas naar boven. In het begin was nog helemaal niet duidelijk of het onderzoek wel iets zou opleveren, laat staan wat het zou opleveren.

Wat wel duidelijk was, was dat ergens begin oktober het nieuws erover naar buiten zou komen. Dat gold voor alle journalisten die wereldwijd maandenlang aan het project deelnamen. Vandaar dat op maandag 4 oktober het Nederlandse nieuws uit de Pandora Papers in de krant stond. De belegging van Wopke Hoekstra was een voorbeeld. Het ging niet om een groot bedrag en zeker niet om een grote winst. Zijn voorbeeld staat voor een hele industrie, waar wereldwijd, en ook in Nederland, veel mensen geld aan verdienen en geld in stoppen. Die industrie van belastingparadijzen is schadelijk, daar zijn vele politici van overtuigd. Zeker sinds de publicaties van de Panama Papers, in 2015. Maar ondertussen blijven er brievenbusfirma’s bestaan op tropische eilanden en er komen er ook meer bij.

Hoekstra is maar een kleine pion in dat grote raderwerk. Het gaat niet om hem persoonlijk. Wel is hij een voorbeeld van een politicus die waarden uitdraagt, die financiële misstanden wil aanpakken. En die daar zelf toch een tijd deel van uitgemaakt heeft. In alle onschuld, volgens zijn eigen zeggen. Dat is wat journalisten die in de Pandora Papers gewroet hebben, willen laten zien. Al die kleine beleggers samen houden een grote ongewenste industrie in leven. Dat was wel wat pagina’s waard, vond de redactie van Trouw.

