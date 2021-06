Selectieve ophef over de verdachtmakingen van Pieter Omtzigt

Als er nu nieuwe verkiezingen zouden zijn, zou het CDA, volgens de jongste peiling van Maurice de Hond, op maar zes zetels mogen rekenen (nu vijftien in de Kamer). Deze tuimeling van vijf zetels binnen tien dagen (vier waren sinds de verkiezingen al verdampt) is nauw verweven met het uitlekken op 10 juni van het memo van ex-CDA’er Pieter Omtzigt. Daarin zegt hij zich tegengewerkt te voelen door de partijinstanties. Wat volgde was een tsunami aan negatieve publicaties over het CDA in de pers.

Een punt dat door kranten ruim werd uitgelicht, was de verdachtmaking van Omtzigt rond de financiering van het CDA door invloedrijke geldschieters. Deze zouden het CDA-program en de keuze voor de lijsttrekker hebben gestuurd. Ik las vele krantenartikelen hierover en mijn indruk is dat men de zaak niet rond kon krijgen. De sponsor in kwestie was CDA-lid en ondernemer Hans van der Wind, die na 24 februari dit jaar een miljoen euro aan zijn partij schonk. Deze schenking is door het CDA wel gemeld aan het ministerie, maar zal pas zichtbaar worden in het volgende overzicht. In het actuele overzicht zijn de vier grootste ontvangers van donaties overigens allemaal (centrum)linkse partijen: SP (6,6 miljoen euro), GroenLinks (1,8 miljoen) D66 (1,4 miljoen) en PvdD (1 miljoen).

Anders dan miljardair Steven Schuurman, die uit het niets D66 met een donatie van een miljoen verblijdde (aan PvdD schonk hij 350.000), komt Hans van der Wind niet van buiten de partij waaraan hij doneerde. Sinds de ‘Lubbersjaren’ zegt hij CDA-aanhanger te zijn, vanaf 2006 begon hij geld te schenken aan deze partij en in 2016 werd hij hoofd van de commissie fondsenwerving van het CDA. Hij ontkent nu iedere vorm van beïnvloeding van het partijprogramma. Een mogelijke sturing noemde een ‘partijprominent’ in het Algemeen Dagblad ‘grote onzin’: “Ik heb meteen zitten zoeken naar de wijzigingen in het partijprogramma (…) Daar zitten echt geen grote voordelen voor bedrijven in. Het is zo schadelijk om dat te stellen.” Wel heeft Van der Wind in november het CDA in een mail gewaarschuwd dat het lijsttrekkerschap van Hugo de Jonge (met ook rampzalige peilingen) geldschieters demotiveerde. Wopke Hoekstra verving de zich terugtrekkende De Jonge en in een week tijd kreeg het CDA er vijf zetels bij in de peilingen.

Dit lijkt me voorlopig te mager om van manipulatie, laat staan van corruptie door een partijlid te kunnen spreken en om de enorme ophef in de pers te rechtvaardigen. Vergelijk dit met de door gêne omgeven stilte in de media toen eind 2017 bekend werd dat D66-leider Alexander Pechtold van een buitenlandse oud-diplomaat een appartement had gekregen met een marktwaarde van 2 ton. Pechtold, die wel een boekje van 4,50 euro bij het geschenkenregister van de Tweede Kamer had gemeld, verzuimde dit te doen voor het appartement van 2 ton. En toen hij tien maanden later onaangekondigd en tot verrassing van zijn kiezers de Kamer verliet, werd er aan deze dubieuze schenking amper gememoreerd. In Nederland kan ophef soms bijzonder selectief zijn..

