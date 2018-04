Selectie aan de poort versterkt het beeld van de universiteit als ivoren toren

Onlangs publiceerde Trouw een interview met Bert van der Zwaan, die afzwaaide als rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Van der Zwaan uitte daarin wederom zijn visie dat er te veel studenten op de universiteit zitten die niet gemotiveerd zijn voor wetenschappelijk onderwijs. Selectie beschouwt hij als het juiste middel om dit 'overschot' tegen te gaan. Het bleef niet bij een visie: 93 procent van de masters aan zijn Universiteit Utrecht hanteert inmiddels selectie.

Mannen en studenten met een niet-westerse achtergrond beginnen minder vaak aan de studie sinds opleidingen selecteren

Selectie aan de poort werkt kansenongelijkheid echter ernstig in de hand. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat mannen en studenten met een niet-westerse achtergrond minder vaak aan de studie beginnen sinds opleidingen selecteren. Deze groepen komen namelijk minder snel door selectieprocedures en melden zich ook minder snel aan voor selectieopleidingen. De logische consequentie is dan dat mannen en studenten met een niet-westerse achtergrond per definitie minder talent en inzet hebben voor hun studie. Dat zou op zijn zachtst gezegd bijzonder zijn, aangezien verondersteld mag worden dat talent en inzet niet ongelijk verdeeld zijn over de geslachten en de nationaliteiten.

Deze gevolgen van selectie zijn echter onvermijdelijk. Het is namelijk simpelweg onmogelijk om iemands geschiktheid voor een studie op een objectieve wijze te beoordelen. Deze conclusie komt overeen met de kritiek die hoogleraar onderwijskunde Theo Wubbels eerder uitte in Trouw: "Als je selecteert, dan krijg je mensen binnen die zo'n selectie beter aankunnen, niet per se de beste studenten."