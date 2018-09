Seksueel misbruik en toedekking ervan is niet het hele verhaal van de kerk

Omdat machtsmisbruik inherent lijkt te zijn aan non-profitorganisaties en kerken, waarbij leiders niet worden afgerekend op slechte prestaties, is het beter om van zulke clubs af te zien. Mensen worden toch niet beter (of slechter) van de kerk, meent hij.

Ik las zijn column net na een ander Trouw-artikel gelezen te hebben, over de toenemende vervolging van kerken in China. President Xi beschouwt kerken steeds meer als een bedreiging en zij mogen als organisaties alleen blijven bestaan als ze zich volledig conformeren aan de eisen van Chinees socialisme. De samenleving wordt volgens de president niet beter van de kerken. Het is tijd om ze op te doeken.

Wat mij als historicus vooral boeit, is hoe religieuze organisaties ook kunnen functioneren als spelbrekers van de macht

Niet de ogen sluiten Het is beter om religie in de volle breedte te zien, om te kijken waar, hoe, en wanneer georganiseerde religie wel in staat is om mensen te helpen en het leven te verbeteren, in plaats van dogmatisch te verkondigen dat de kerk geen ethische zoden aan de dijk zet. Openstaan voor de wijze waarop religieuze 'clubjes' gewone mensen kunnen bevrijden, geestelijk verrijken en ethisch verdiepen betekent natuurlijk niet dat je de ogen moet sluiten voor de inherente gevaren van 'goede doelen' organisaties, vooral zij die een speciale heilstatus voor zichzelf claimen. De schokkende onthullingen over het misbruik in de katholieke kerk in Pennsylvania werden openbaar gemaakt toen ik in de Verenigde Staten was. De Amerikaanse media besteedden daar - terecht - veel aandacht aan; jonge levens raakten door misbruik ernstig beschadigd, priesters meenden dat ze gevrijwaard waren van straf en de kerkelijke leiding keek weg en stopte zaken in de doofpot. Seksueel misbruik was niet het gevolg van het gedrag van een paar rotte appels, maar werd veroorzaakt door een klerikale hiërarchie die door haar speciale status uitzonderlijke privileges en bescherming genoot. Dit is een vormfout in veel kerken en georganiseerde religie, niet alleen in de rooms-katholieke kerk. En dan hebben we het nog niet eens over andere terugkerende aspecten van religie: onderdrukking, tweestrijd, onwetendheid, fanatisme, enzovoort. Niets lijkt de kwalijke kant van de religie echter beter te verbeelden dan seksueel misbruik en de institutionele dekking die het heeft gekregen. Ik kan me goed voorstellen dat (Amerikaanse) katholieken beginnen te twijfelen: hoe kunnen we als kerk nu verder? Het ethisch en geestelijk gezag lijkt weggeslagen.

Niet het hele verhaal Tegelijkertijd weten we dat dit niet het hele verhaal is. De ethische geschiedenis van religie is groter. Vooral als godsdienst minder macht heeft - want macht corrumpeert inderdaad alles - zien we een ander gezicht. Dan zie je hoe religieuze organisaties functioneren in pluriforme samenlevingen, waar deelname aan religieuze activiteiten vrijwillig is. Dan zie je dat actieve kerkelijken guller zijn in het delen van hun tijd en geld met anderen, ook buiten de muren van de kerk. Dan zie je dat kerkelijke mensen minder vaak verzeild raken in de criminaliteit. En dan blijkt ook dat zij doorgaans gelukkiger zijn dan mensen die geen kerk bezoeken. Wat mij als historicus vooral boeit is hoe religieuze organisaties ook kunnen functioneren als spelbrekers van de macht door weerstand te bieden tegen bestaande en onderdrukkende machthebbers en politiek. Zo handelen ze niet altijd, maar onderzoek heeft aangetoond dat het wel geregeld gebeurt. Zo ook in China, waar de kerken een van de weinige vrijplaatsen zijn in de samenleving. In die nauwelijks getolereerde, ondergrondse kerken kunnen Chinezen meer ruimte en vrijheid ervaren. Ze zorgen ook voor de armen en zijn dienstbaar aan de samenleving. De waarde van het voortbestaan van deze 'clubs' kan dus niet onderschat worden. Kerken kunnen niet allemaal over één kam geschoren worden. Het is beter om je gram te richten op de boosdoeners en op ondermijnende structuren binnen kerkverbanden. En om daarnaast steun te betuigen aan diegenen die het nu hard nodig hebben. James Kennedy is een van oorsprong Amerikaanse historicus met Nederlandse wortels. Hij vestigde zijn naam met de studie 'Nieuw Babylon in aanbouw', over de jaren zestig in Nederland. Sinds 2003 is hij als hoogleraar geschiedenis werkzaam in Nederland. Om de week schrijft hij een column. Lees al zijn columns in ons dossier.