Seksisme? We mogen ons inmiddels druk maken om andere zaken

“Dus u dacht eigenlijk ook, dat vrouwenvoetbal kan niet veel wezen?” vraagt de presentator. “Ja, daar komt het wel een beetje op neer, maar ze hebben ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ik heb er echt van genoten.”

De totale verwondering rolt in zijn stem. Ik proest het uit. Daarna begint bij mij de ontsteltenis. Ongelooflijk, dat nu pas het besef bij deze man doordringt dat het vrouwenvoetbal wat voorstelt. Alsof ze jarenlang maar een beetje hebben lopen aanklooien. Beetje grassprieten tellen en ‘oeps, wat is buitenspel ook alweer’ hebben geroepen. Alsof de prestaties van het team nu uit de lucht komen vallen.

Hij had ook echt niks anders mogen zeggen, onze Leo. Net als Johan - “Het krijgt enig niveau” - Derksen, nooit vies van een relletje, maar nu toch ook indammend over vrouwen en aanrechten waarachter ze zouden behoren.

Als je tegenwoordig waagt iets te roepen over vrouwen, zoals tennisser McEnroe deed over Serena Williams, dat ze nog niet op plek 700 zou staan in het mannentennis, krijg je de halve wereld aan feministes over je heen. Zij duiken als een soort hypere correctheidspolitie boven op wat maar riekt naar vrouwen- of genderdiscriminatie. Werd er iets neerbuigends geopperd over tieten? Over wielerprestaties? Over hoofddoeken? Over de overgang? Over mannen die manspreaden of mansplainen? Worden ergens vrouwen aangepakt zoals door GeenStijl? Dan sluiten de rijen zich en komt er een ‘vrouwenpamflet’ in een krant.

Baggerbad

In Engeland is het al zover dat studenten geen ‘hij’ of ‘zij’ mogen tikken als de identiteit niet duidelijk is. Woorden als foreman en workmanlike dienen vermeden te worden. En de metro zal zijn passagiers niet meer toespreken met ‘Ladies and gentlemen’ omdat niet iedereen zich als zodanig beschouwt. Er zijn genderneutrale stoplichten en toiletten. De Britse Advertising Standards Authority trekt ook stevig van leer tegen stereotiepe seksistische reclames tot in het absurde. Als er weer een vrouw ergens net te lullig staat afgebeeld plonst het hele socialmedia-baggerbad bij het merk in het gezicht.

Is de wereld gek geworden? We zijn er al hoor, in het rijke Westen. We mogen ons druk maken om andere zaken. Zijn we vergeten dat Michelle Obama populairder was dan Barack? Of dat Duitsland al tijden wordt geleid door Merkel, Engeland door May? Hebben we zelf niet een demissionaire vrouwelijke minister van defensie? Sterke vrouwen all over de place. Het is de bal die aan onze eigen voet ligt, dames. We staan voor open doel. We zijn geen slachtoffers meer en hoeven geen pamfletten of quota. Bij het hardlopen heb ik altijd een dood punt na 3,5 kilometer. “Dat zit tussen je oren, gewoon de beentjes optillen, en gaan, Phaetje”, zegt mijn trainster altijd. Dat dus. Gaan!