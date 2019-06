Seks is meer dan onderdeel y in x steken

Wat moet je doen als vrijen pijn doet? Ik las het artikel over Iris de Munnik, die na haar behandelingen tegen kanker een seksuele wedergeboorte vol pijn kende (Trouw, 11 juni). Haar huisarts gaf geen antwoord op haar vragen hierover.

Want, wat moet je doen als seks pijn doet? Blijven proberen?

Ik kan het niet helpen op te merken dat dit artikel met enige misklank sprak over seks. Want dat is waar het misloopt in de communicatie over dit thema: is seks hetzelfde als penetratie? Dat is namelijk niet zo. Het gesprek loopt al vast voor het begonnen is. Het woord seks laat menigeen achter in kriebelig gegiechel. Dan moet daar nog bijkomen dat een vreselijke ziekte dit ongemakkelijke onderwerp nog extra bemoeilijkt.

Wanneer penetratie pijn doet, zorg dan eerst dat je lekkere seks hebt zonder penetratie, voor je het weer probeert

Want seks is makkelijk; je steekt hem erin en klaar. Toch? Gaat dat niet? ‘Dan moet je het niet doen’, zei de huisarts van De Munnik. Waar bleven de vragen van de huisarts? Hoelang duurde het voorspel – vreselijk woord –, was je op je gemak? Was je goed nat? En wat versta je onder seks?

Want penetratie is slechts een onderdeel van het grote plaatje. En wanneer je na dergelijke behandelingen voor het eerst weer seks hebt, zal je verre van op je gemak zijn. Niet ideaal voor coïtus, lees: penetratie. Het is denk ik belangrijker om langs de penetratie heen te praten. Als seks een marathon is, is coïtus niet de eindsprint naar de finish. ‘Voorspel’ is – nu we toch in sprinttermen spreken – niet de horde waar je overheen moet, door naar de ‘echte seks’.

Totale beleving Het is onderdeel van je totale seksuele beleving. Wanneer penetratie pijn doet, zorg dan eerst dat je lekkere seks hebt zonder penetratie, voor je het weer probeert. Op die manier ga je al op in de sensatie, verdwijnt de verplichting van het handelen. Vanuit deze omstandigheden voelt de stap naar penetratie vast een stuk natuurlijker, waarmee het hopelijk ook prettiger zal verlopen. Seks als gespreksonderwerp is lastig, dat blijkt nog altijd. De eerste stap is herdefiniëren. Wat is seks? Het gaat in ieder geval veel verder dan onderdeel y in onderdeel x te steken. Wanneer we de seksuele ervaring als geheel zien, krijgen ook de gesprekken over dit onderwerp een geheel andere insteek. Het zal de beleving van veel (zieke) vrouwen, en mannen, goed doen.

