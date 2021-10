Segers en Kaag geven zuurstof aan een verlammende formatie

Het mag een wonderlijke uitkomst heten, na zes maanden van eindeloos onderling gesteggel. De huidige coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie gaat praten over een nieuw regeerakkoord en een nieuwe bestuurscultuur. Deze partijen willen nu een beknopt regeerakkoord op hoofdlijnen maken, dat daarna zal worden uitgewerkt door vakministers met de Tweede Kamer.

Wonderlijk of niet, er was weinig alternatief meer. Volgens informateur Johan Remkes kan alleen deze coalitie op voldoende steun rekenen. Lukt dit niet, dan komen er nieuwe verkiezingen, waarmee het voltallige parlement tegenover de kiezer in zijn hemd komt te staan. “Een blamage”, volgens Remkes.

VVD, D66 en CDA hebben alle opties van een minderheidskabinet van tafel geveegd. En de brede coalitie met PvdA, GroenLinks en zelfs met ChristenUnie stuitte op harde blokkades van VVD en CDA. Ook het ‘creatieve’ idee van extraparlementaire steun aan een minderheidskabinet van VVD, D66 en CDA kreeg alleen steun van de ChristenUnie (CU). Remkes concludeerde terecht dat de CU dan net zo goed aan een meerderheidscoalitie kon deelnemen.

Tijd voor inhoud

Het is de hoogste tijd dat er een nieuwe en constructieve fase in deze formatie aanbreekt. Er liggen te veel grote problemen (klimaat, stikstof, onderwijs, zorg) urgent te wachten op beleid. De doorbraak is vooral te danken aan D66-leider Sigrid Kaag, die de blokkade op de kleinste coalitiepartner, de ChristenUnie, ophief.Maar ook dankzij ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers die zijn blokkade ophief dat de D66-initiatiefwet voltooid leven in de Kamer kan worden gesproken. Zij zorgden voor de nodige zuurstof in deze verlammende formatie.

Natuurlijk kan de draai van Kaag even goed worden bezien vanuit het perspectief dat de partij in de formatie heel hoog heeft ingezet, maar tot nu toe weinig voor elkaar kreeg. Kaag wilde nieuw leiderschap en een nieuwe bestuursstijl met een zo progressief mogelijk kabinet. Maar zij kwam al snel knel te zitten tussen enerzijds blokkades van VVD en CDA, en anderzijds PvdA en GroenLinks die plotseling als één blok wilden onderhandelen. PvdA en GroenLinks hebben zichzelf daarmee buiten de formatie geplaatst.

D66 heeft nu, na maanden, haar verlies genomen. Een progressieve coalitie wordt het vooralsnog niet. Maar de vraag is nog steeds of het uiteindelijk wel tot voortzetting van de oude coalitie komt. Kaag zette gisteren opnieuw hoog in. Ze beloofde ‘alles op alles’ te zetten om haar kiezersbeloftes over klimaat, onderwijs, Europa en vernieuwing van de politieke cultuur te realiseren. D66 wil nu blijkbaar proberen een progressief regeerakkoord te sluiten met rechtse danwel conservatieve partijen als VVD, CDA en ChristenUnie. Als dat Kaag lukt, mag het echt een politieke doorbraak heten.