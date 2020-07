SCP belemmert vrouwen aan de top met deeltijdadvies

Het klinkt sympathiek, het advies om topfuncties in deeltijd mogelijk te maken. Maar met dit advies maakt het Sociaal en Cultureel Planbureau het juist moeilijker voor vrouwen, schrijft Elske Doets, oprichter van de Young Lady Business Academy.

Afgelopen maand inspireerden 88 jonge, ambitieuze vrouwen elkaar tijdens de Young Lady Business Academy. Een week waarin ze leren hun droom te durven uitspreken en voor het ondernemerschap of een topfunctie te gaan. Juist in die week gaf het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het langzaam volwassen wordende vrouwbeeld een knauw. Het advies aan bedrijven? Knip jullie topfuncties alsjeblieft op tot deeltijdbanen, zo vergroten jullie de kans meer vrouwen te verwelkomen. Hoe conservatief en rolbevestigend kan een advies zijn?

Dat het SCP een gerespecteerd instituut is met een ogenschijnlijk warm hart voor emancipatie, maakt dit advies des te pijnlijker. Ten eerste duwt het vrouwen terug in het aloude hokje van ‘het zijn zwakke en gevoelige naturen waarvoor je de drempels moet verlagen’, terwijl het, zo blijkt op de Academy, juist barst van de jonge vrouwen die de hemel willen bestormen. En die bereid zijn al hun energie en vaardigheden daarbij in te zetten. Hoezo deeltijd? Hoezo de rem erop? Ze willen los.

‘Waarom horen mannen nooit dat ze in deeltijd moeten werken?’

Een tweede, minstens zo kwalijk effect van dit SCP-advies is dat het een eerlijk keukentafelgesprek over de gelijke verdeling van zorgtaken alleen maar weer lastiger maakt. Door speciaal voor vrouwen topfuncties in deeltijd te creëren, creëer je voor mannen een opening om die zorgtaken opnieuw naar vrouwen te schuiven (‘Jij kunt voor ons kind zorgen én de top bereiken!’). “Waarom horen mannen nooit dat ze in deeltijd moeten werken?” vroeg een boze Young Lady zich in een appbericht af, nadat ze over het SCP-­advies had gelezen. “Mannen moeten toch ook voor hun kinderen zorgen?”

Natuurlijk begrijp ik dat het SCP op het vrouwendossier alles uit de kast trekt om eindelijk resultaat te bereiken, zelfs dit ultraconservatieve advies. Maar de vraag luidt: zijn we de fase van pleisters plakken niet voorbij? Vraagt kansengelijkheid niet om een veel meer structurele aanpak, in plaats van snel wat fiksen in het eindstadium? Op de snel groeiende Young Lady Business Academy proberen we de rem op vrouwelijke ambitie er op vroege leeftijd af te halen, zodat de Young Ladies straks zonder speciale regelingen of kunstmatige trucs doorgroeien naar de hoogste niveaus.

Daarmee is de Academy, veel meer dan voor losse adviezen, een duurzame garantie dat Nederland beter scoort in die tot dusver zo beschamende statistieken over vrouwen aan de top.

