Schuilt er toch iets geniaals in de waanzin van Donald Trump?

Het duurde even voordat duidelijk werd wat Trump en Kim Jong-un bekokstoofd hadden; er was een ‘schitterende overeenkomst’, maar niemand wist wat erin stond. Een deal, maar wat voor deal? ‘Fox News’ was de eerste die me te hulp kwam. Dit was historisch, ongehoord was het, want Kim bevestigde zijn ‘vastbesloten intentie om te komen tot een complete denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland’.

Presentator Sean Hannity wist het meteen: dit was Reykjavik revisited. Daar had Ronald Reagan in 1986 zijn moment van de waarheid gehad met Michael Gorbatsjov, wat resulteerde in het grootste ontwapeningsakkoord van de Koude Oorlog. Zoals Reagan de Sovjets op de knieën had gekregen, deed Trump dat nu met de Noord-Koreanen: keihard aanpakken en dan concessies afdwingen. Het was precies wat mij de afgelopen dagen door het hoofd was geschoten. Misschien hadden de sceptici ongelijk, was Trump slimmer dan wij voor mogelijk hielden en Kim leniger dan wij dachten, net als dat toen gold voor Reagan en Gorbatsjov.

Trump gaf een knotsgekke pers­con­fe­ren­tie waarin hij de Noord-Ko­re­aan­se stranden prees

Ik probeerde die gedachtegang een tijdje vast te houden, maar dat viel niet mee. Kim vertrok zwijgend, Trump gaf een knotsgekke persconferentie waarin hij de Noord-Koreaanse stranden prees vanwege hun potentie voor hotels en zelfs zijn eigen defensie-top verraste door ter plekke de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea stop te zetten. De ‘vastbesloten intentie’ van Kim bleek niet meer te zijn dan dat: een intentie. Geen definitie van denuclearisatie, geen tijdsplan, geen garanties, geen inspecties – het door Trump verscheurde Iran-akkoord kwam met de minuut dichter bij perfectie.

Viel er nog iets te redden van mijn positieve grondhouding? Alleen door me vast te klampen aan de vervolgonderhandelingen en aan het feit dat de VS en Noord-Korea niet meer op ramkoers liggen. Dat laatste is trouwens een understatement: na het G7-verraad van Trudeau, Macron en Merkel voelde Trump zich duidelijk heel wat lekkerder in het gezelschap van Kim. Sterke leiders onder elkaar, mannen die gewend zijn dat hun woord wet is, scheppers van hun eigen imago; niet zo gek dat ze elkaar goed begrijpen. Zet Poetin, Xi Jinping en Erdogan erbij en je hebt een fraaie G5. Trump zou er goed passen: hij roemt Poetin als een ‘sterke leider voor Rusland’ en prees het ‘sterke’ optreden van de Chinese regering tegen de studentenprotesten in 1989, elders bekend als het bloedbad van het Tiananmen-plein.

De Amerikaanse president, zo schreef David Leonhardt in The New York Times, wil ‘het Westen vernietigen’. Dat is misschien te sterk uitgedrukt, ik denk dat het Westen, als bondgenootschap tussen Noord-Amerika en Europa, hem gewoon niet interesseert. In de praktijk komt dat op hetzelfde neer: Europa zal op eigen benen moeten gaan staan.

