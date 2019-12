Schrikken voor Trump: Christianity Today heeft het met hem gehad

“Dat Trump weg moet, is geen kwestie van loyaliteit aan een partij, maar aan de Schepper van de Tien Geboden.”

Het hakte erin, het hoofdredactioneel commentaar vrijdag van het tijdschrift Christianity Today. Een klein, maar gezaghebbend medium in de evangelicale beweging in de VS, opgericht door Billy Graham zelf, keerde zich tegen Donald Trump. Spijkerhard: “Geen van de positieve kanten van de president weegt op tegen het morele en politieke gevaar dat we lopen onder een leider met een karakter van zulk een grove immoraliteit.”

Het was onmiddellijk groot nieuws. Want blanke evangelicale Amerikanen zijn een onmisbare groep kiezers voor Donald Trump. Ondanks zijn weinig christelijke levenswandel – de ‘grijp ze bij hun pussy’ opname liet daar weinig twijfel over bestaan – kozen ze in 2016 voor hem. En tot dusver was volgens peilingen 80 procent van deze protestants-christelijke kiezers van plan in november 2020 opnieuw op hem te stemmen. Was het hoofdartikel een teken dat die aanhang nu toch aan het twijfelen is geslagen?

Prominente christelijke leiders willen daar niet aan. De zoon van de in 2018 overleden Billy Graham, Franklin, diende Christianity Today op Facebook meteen van repliek, en kwam daarbij met nieuws: “Mijn vader kende Donald Trump, hij geloofde in Donald Trump en hij stemde voor Donald Trump. Hij geloofde dat Donald J. Trump de man was voor dit moment in de geschiedenis van onze natie.”

Dankbaar

Het debat dat ontstond, is kenmerkend voor de manier waarop Trump door zijn aanhangers wordt verdedigd. Elk geluid wordt al snel geïnterpreteerd als partij kiezen voor Democraten en verraad aan de eigen groep. Trump zelf deed dat in een tweet: “Het lijkt erop dat het magazine ‘Christianity Today hoopt op Elizabeth Warren, Bernie Sanders of anderen met een socialistische/communistische inslag, om hun godsdienst te beschermen. Sleepy Joe [Biden] misschien? Feit is dat geen president ooit heeft gedaan wat ik heb gedaan voor evangelicalen, of godsdienst in het algemeen.”

En Graham schrijft: “Dat Christianity Today de kant van de Democratische partij kiest in een compleet partijdige aanval op de president van de Verenigde Staten is onbegrijpelijk. Christianity Today liet helemaal buiten beschouwing dat niet één Republikein met de Democraten meestemde om hem te impeachen. Ik ken een aantal Republikeinen in het Congres, en ze zijn goede christenen. Als de president schuldig was aan wat de Democraten zeggen, dan zouden ze met de Democraten meegestemd hebben.”

I guess the magazine, “Christianity Today,” is looking for Elizabeth Warren, Bernie Sanders, or those of the socialist/communist bent, to guard their religion. How about Sleepy Joe? The fact is, no President has ever done what I have done for Evangelicals, or religion itself! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 december 2019

Maar de hoofdredacteur van Christianity Today, Mark Galli, is geen Democraat, en behoort zelfs niet tot de linkervleugel van de evangelicale stroming, vertelde hij aan The Atlantic. Net als veel andere Amerikaanse christenen is hij dankbaar dat Trump opkomt voor de vrijheid van godsdienst, en dat hij rechters benoemt die bereid zijn het recht op abortus in te perken. Dat is echter niet meer voldoende. In zijn commentaar schreeft hij: “Bedenk wat een ongelovige wereld zal zeggen als jullie doorgaan met het wegpoetsen van Trumps immorele woorden en gedrag omdat het politiek goed uitkomt.”

In het interview vergelijkt hij Trump met een agressieve echtgenoot: “Stel dat de vrouw vaak door hem wordt uitgescholden. Maar hij is een geweldige vader, hij is goed met de kinderen, hij brengt geld binnen. [...] Dus je denkt, ik probeer hem kalm te houden, ik kan er mee leven. Maar dan wordt hij gewelddadig, gevaarlijk gewelddadig. Hij is nog steeds een goede kostwinner. Hij houdt nog steeds van de kinderen. Maar niemand zal zeggen: je moet die dingen tegen elkaar afwegen. Ze zullen zeggen: gooi die man het huis uit, meteen.”

Invloed

Dat zijn artikel miljoenen christelijke aanhangers aan het twijfelen zal brengen over Trump, dat betwijfelt Galli. Zijn blad heeft maar een oplage van 80.000, de lezers zijn politiek gematigd en dus bij voorbaat al misschien geen Trumpstemmer.

Maar ondertussen heeft Trump gelijk dat hij ervan schrikt. Christianity Today is invloedrijker dan de oplage suggereert. En het het artikel zou het topje van de ijsberg kunnen zijn, een teken dat meer opinie-leiders in de evangelicale beweging het hebben gehad met het mijn-partij-heeft-altijd-gelijk denken. Dat ze zich net als Galli zorgen beginnen te maken over de gevolgen voor de reputatie van hun kerken als ze Trump maar kritiekloos blijven volgen.

Galli zelf hield zich bijvoorbeeld nog stil over Trump nadat het Mueller-rapport uitkwam over de hulp die Trump kreeg van Rusland bij zijn verkiezing en over de pogingen om onderzoek daarnaar te dwarsbomen. “Dat Mueller-onderzoek was verwarrend. Het was moeilijk te zeggen wat nou legaal of illegaal was, moreel of immoreel. Ik weet gewoon niet hoe die wereld werkt. Maar in de impeachment-hoorzittingen werd het absoluut duidelijk dat hij probeerde zijn macht als president te gebruiken om een buitenlandse leider te manipuleren zodat hij vuiligheid zou krijgen over zijn politieke vijanden. Dat is ongrondwettig en het is immoreel. Dus dat was een moment van helderheid.”

In het Witte Huis hadden ze vrijdag, toen het commentaar verscheen, zo’n moment ook. Het kondigde aan dat de president op 3 januari een ‘Evangelicalen voor Trump’ bijeenkomst zal houden. En hij wil komende maand ook een aantal evangelische leiders op het Witte Huis ontvangen. “Hij zet er veel druk achter”, zei een anonieme functionaris tegen de Washington Post. “Want hij vindt dit heel belangrijk.”

