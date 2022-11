Schreeuwen is niet verstandig, maar het kan heerlijk opluchten

Tierende bazen achter de schermen op televisie: schreeuwt de lezer weleens terug? ‘Tegenmacht kan ook anders’, menen lezers.

Onmacht

Schreeuwen is niet altijd ongepast, het kan zelfs zinvol zijn wanneer er gevaar dreigt. In het algemeen zie ik schreeuwen als een vorm van onmacht, een schreeuw om hulp. Laten we het gesprek aangaan, elkaars eigenaardigheden en kwaliteiten kennen en waarderen, dat levert veel op.

Els Jutten-Kampman Warnsveld

Geweldig

Ik kwam er tijdens een reorganisatie ooit via collega’s achter dat ik een ­lagere functie zou krijgen. Ik ontstak in blinde woede. Ik stormde de kamer van het afdelingshoofd binnen, zij zat daar met de interimmanager die de reorganisatie leidde. Ik begon te schreeuwen: welk vies spelletje wordt er hier met mij gespeeld? Ik voelde me hierna geweldig. Ik was voor mezelf opgekomen. Daarna wilde de interim dat ik onderzocht zou worden door een psycholoog vanwege beginnende dementie. Maar ik heb nog jaren met veel plezier in de lagere functie gewerkt.

Ans Rot Haren

Alternatief

Fijn de aandacht voor de beschadigende manier waarop sommige leidinggevenden denken om te kunnen gaan met hun medewerkers. Ik kende zo’n man. Hij schold en vloekte iedereen stijf, vooral de vrouwen die goed werk leverden. Menige vrouw is daar beschadigd weggegaan. Op een dag was de driejarige Franssprekende kleindochter van deze man mee naar het werk. Ze zag hem schreeuwen en tieren in een grote hal. Ze ging voor hem staan, zette haar handen in haar zij en zei duidelijk: Ça suffit, opa! De man viel onmiddellijk stil en de mensen om hem heen zag je denken: zó doe je dat. Ik gun iedere tierende baas ook zo’n kleindochter op de werkvloer. Tegenmacht ziet er vaak anders uit dan je zou vermoeden.

Marlies Wijnen Amsterdam

Droefheid

Het wordt steeds duidelijker dat werkgevers of chefs hun macht bewijzen door een ‘ondergeschikte’ de huid vol te schelden. Omdat iedereen het kan horen, wordt het nog ­erger. Schreeuwen mag alleen als het gevolgd wordt door intense droefheid, waarbij de tranen alle kanten uitspatten tijdens een overmatig huilgeluid. Dan weet je dat het eerste geschreeuw uit onmacht is geweest en de schreeuwer eigenlijk een vriendelijke arm om de schouders nodig heeft. Gewoon ­gesproken duidelijke tekst is veel ­beter en heeft veel meer effect dan kleinerend geschreeuw.

Rob van der Meer Oude-Tonge

Kettingschreeuw

Schreeuw niet tegen je medemens, wel tegen de zee, hemel of in de badkamer. Meer dan zestig jaar geleden zag ik een kort stripje in de krant: baas schreeuwt tegen werknemer – werknemer schreeuwt thuis tegen zijn vrouw – vrouw schreeuwt tegen zoontje – zoontje schreeuwt tegen de hond – hond jaagt de kat het huis uit.

Drieke Holl Deventer

Claxon

De schreeuw zie ik als een claxon: die moet je alleen gebruiken bij ­gevaar.

Ida Nijman-Stegeman Hardenberg

