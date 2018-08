Schrap het eigen risico en verhoog de zorgpremie. Dan betalen ook rijkeren meer

Rond het eigen risico bij de zorgverzekering is het al een tijdje stil. Toen de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017 in beeld kwamen, was er vanuit verschillende politieke partijen een opvatting hierover te horen.

Sommige, de SP voorop, vonden een eigen risico van nul euro het beste en haalbaar met een andersoortig verzekeringsstelsel. Partijen zoals de VVD meenden dat het handhaven van een hoog eigen risico prima is als 'remgeld'. Dat voorkomt onnodig gebruik van dure zorg door in hun ogen verwende patiënten die denken dat alles gratis is en die hun eigen verantwoordelijkheid moeten dragen.

Te gek

Het CDA meldde dat het toch wel een beetje te gek was geworden dat het gestegen eigen risico mensen met chronische aandoeningen al in het begin van het jaar met hoge kosten opzadelde. Want was de eigen bijdrage in 2008 nog 150 euro, inmiddels was die gestegen naar 385 euro. Dat werd een te hoog bedrag gevonden. In het verkiezingsprogramma pleitte het CDA dus voor een verlaging van het eigen risico.

Na de verkiezingen kwam er een regeerakkoord en het eigen risico werd gehandhaafd op 385 euro. Triomfantelijk meldde CDA-leider Sybrand Buma dat het bedrag de komende jaren niet verhoogd zou gaan worden, ondanks dat dit wel in de lijn der verwachtingen had gelegen. De nieuwe regering zou kijken hoe een stapeling van kosten bij mensen met chronische aandoeningen zou kunnen worden tegengegaan. In dat verband zijn inderdaad maatregelen getroffen, maar die hebben alleen betrekking op mensen die ook van doen hebben met de WMO, de zorg geregeld door gemeenten.