Schors Forum voor de nationale veiligheid

Er is momenteel veel te doen over de uitspraken van Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren in een video op een Belgische website. Van Meijeren ‘filosofeert’ over een eventuele omverwerping van de regering door opstandige burgers. Het OM bekijkt of deze uitspraken strafbaar zijn. D66-fractievoorzitter Jan Paternotte gaat een stuk verder en wenst een partijverbod. Beide acties lijken weinig succesvol te worden.

Hoewel de tirades van Van Meijeren als een ondermijning van het democratische proces bestempeld kunnen worden, geven ze vooral een inkijk in zijn duisterste gedachten. Maar strafbaar en aanleiding voor een partijverbod zijn ze, denk ik, niet. Van Meijeren is sluw genoeg om zich in te dekken. Hij preciseert dat hij doelde op demonstraties voor de Tweede Kamer en niet op een bezetting ervan. Hij ‘hoopt’, ‘bij wijze van spreken’, en roept dus niet op om de ­regering omver te werpen. Daarom ook ­gebruikte premier Mark Rutte de term ­‘suggereren’ in zijn afkeuring, terwijl minister Dilan Yeşilgöz (VVD, justitie) het woord ‘speculeren’ verkiest.

Dat de focus op Gideon van Meijeren ligt, is jammer omdat vooral de uitspraken van zijn leider Thierry Baudet de aandacht verdienen. Dit heeft minister Kajsa Ollongren, (D66, defensie) goed begrepen. In een Kamerdebat donderdagavond hekelde ze de woorden van Baudet, geuit op 8 november in een livestream op Instagram. Hij noemde de steun van Nederland aan Oekraïne ‘een aanval op onze vriend Rusland’. Verder keerde hij het Nederlandse leger, (‘ons leger’, benadrukte de minister van defensie) zijn rug toe: “Maar aangezien ons leger nu onze vriend Rusland wil gaan aanvallen, ben ik niet meer voor het leger”. Dit zijn ernstige woorden die voor de veiligheid van Nederland ondermijnend zijn.

‘Ik hoop dat Rusland wint’

Eerder al deed Baudet tal van uitspraken, die van zijn diepe loyaliteit aan de Russische ­Federatie van agressor Poetin betuigden. Bijvoorbeeld: “Ik hoop dat Rusland wint. Ik vind het fantastisch dat er iemand zoals Poetin is. Het is een van de meest hoopvolle dingen in de hedendaagse wereld.” Of: “Ik ben zo enthousiast over wat Rusland doet in Oekraïne. Dat is het meest hoopvolle wat ik in mijn leven heb meegemaakt.”

Veel ernstiger nog is het quasi plechtige afstand nemen van het nationale leger, dat er is om ons te beschermen, om de kant van vijand Poetin te kiezen. Zijn Poetin en zijn leger dan onze vijand? Ja, omdat Nederland openlijk militaire steun verleent aan de zelfverdediging van Oekraïne tegen agressor Poetin. Volgens minister Ollongren is er een bedrag van 800 miljoen euro aan Nederlandse militaire steun mee gemoeid. Ik las op nieuwssite EW (voorheen Elsevier) dat onderzocht zou moeten worden of volgens artikel 97 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht Baudet voor landverraad aan­geklaagd kan worden.

Misschien is er een andere weg. Kamer­leden van Forum hebben door hun functie toegang tot gevoelige informatie. Daarbij bedrijven ze openlijk propaganda voor een vreemde mogendheid die we rustig als vijandelijk kunnen bestempelen. Het scheelde bijna niets of wij, als Navolid, waren deze week officieel in oorlog met de Russische Federatie getreden. Moeten we niet onderzoeken of Forum voor de nationale veiligheid uit de Tweede Kamer verwijderd of in ieder geval geschorst kan worden?

