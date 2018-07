Schoolbesturen hebben zelf schuld aan de hoge kosten voor uitzendkrachten

In het artikel 'Miljoenen aan onderwijsgeld gaat naar commerciële bureaus' (Trouw, 7 juli) komen klagende schoolbestuurders aan het woord die door het lerarentekort gedwongen worden om peperdure uitzendkrachten aan te nemen. Ze betalen veel geld voor niet-toegewijde leerkrachten die met allerlei extra's naar scholen worden gelokt om vrijblijvend een lesje af te draaien.

Graag bied ik u een ander perspectief op deze kwestie. Ik ben leerkracht in het noorden van het land. Gelukkig heb ik geen tijdelijke collega's die mij 's morgens met hun leaseauto inhalen, die al lang weggereden is als ik 's avonds naar huis fiets. Maar het kan zomaar zijn dat we er in Groningen ook mee te maken krijgen.

Ook in tijden van tekorten zetten scholen hun personeel het liefst zo lang mogelijk aan het werk op tijdelijke basis Annelies van Walsem, leerkracht

Waarom? Ik ervaar dat vaste banen in het onderwijs moeilijk te krijgen zijn: ook in tijden van tekorten zetten scholen hun personeel het liefst zo lang mogelijk aan het werk op tijdelijke basis. Men is bang om een personeelsoverschot te hebben, mocht de populatie teruglopen.

Verstoord evenwicht Als er een school binnen een stichting sluit, dan moeten de werkloze leerkrachten met vaste contracten worden verspreid over andere scholen. Dus dan moet je zorgen dat je tijdelijk personeel hebt rondlopen. Geen aantrekkelijk werkveld voor een jonge leerkracht. Dus schoolbesturen kunnen hierover klagen, maar ze zijn zelf de veroorzaker van dit verstoorde evenwicht. Welk probleem ligt hieraan ten grondslag? Wij Nederlanders willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten als het om onderwijs gaat. Met het oog op de kosten organiseren wij volle klassen met overbelaste leraren die daardoor dubieuze kwaliteit leveren. Terwijl dat kleine groepen moeten zijn, met energieke leerkrachten die meer doen dan ballen in de lucht houden. Waar ruimte in het personeelsbestand is om elkaar op te vangen en de kwaliteit te verbeteren.

Vast contract Als schoolbesturen nou eens beginnen om al hun goede, tijdelijke medewerkers een vast contract te bieden, dan zou dat een begin kunnen zijn om het werkveld wat interessanter te maken voor enthousiastelingen die willen bijdragen aan de scholing van onze kinderen. Het lerarentekort zal er niet geheel door verdwijnen, maar het is in elk geval geen investering in een systeem met lokkertjes en leaseauto's. Het is een duurzame investering in menselijke kwaliteit.

