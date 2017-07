School van de beruchte klassefoto-zaak kan blunder ook nederig toegeven

Want de rechter heeft slechts een kleine juridische vertaling gegeven van de consequenties van een morele blunder (door gemakzucht miskennen en uitsluiten van scholieren). Dit moreel niet-correct handelen wordt niet alleen gevoeld door de twee leerlingen en hun moeder, maar ook ver daarbuiten. En daar kan de school ook van leren, door de blunder nederig toe te geven en het oordeel van de rechter te respecteren.

Een belangrijke taak van de school is burgerschapsvorming. Scholieren leren dat in een democratische samenleving geschillen indien nodig voorgelegd kunnen worden aan een onafhankelijke rechter. De school moet de moeder en haar kinderen juist prijzen voor de moed deze stap te zetten.

De school moet ook blij zijn dat niet veel meer ouders beklag deden. Zij hebben de voor hen belangrijke feestdag geheel ontregeld en doorbroken door hun kinderen naar school te brengen voor iets dat gemakkelijk anders gepland had kunnen worden.

Extra cadeau

Dat laatste heeft veel van een werknemer die van zijn werkgever vrij krijgt om iets bijzonders te vieren en tegelijk hem of haar vraagt om toch even langs te komen voor die ene 'onvermijdelijke' vergadering, voor die ene 'bijzondere' receptie, of om even die container leeg te maken. Dat kán en het komt ook voor, maar fijn en menselijk is het allerminst.

Elke jaar is het voor ons spannend wanneer het Suikerfeest en Offerfeest valt. Het veiligste is het als die in het weekeind of op een andere erkende feestdag vallen. Dat is het dubbel feest want geen gedoe met school (en werk) en dus minder stress. Als die feestdagen op een reguliere werkdag vallen, vragen we voor onze schoolgaande kinderen vrij. Maar wij houden een slag om de arm en zeggen tegen de kinderen: 'als er iets onvermijdelijks is (zoals een proefwerkweek), dan gaan jullie wel even naar school'.

Dat compenseren we dan met een extra cadeau. Zo zijn ze voorbereid op het doorbreken van het feest met de negatieve psychologische gevolgen daarvan. Dát is onze verantwoordelijkheid. Aan onze kinderen kunnen we niet uitleggen dat het plannen van een schoolfoto op een Suikerfeest onvermijdelijk is.

Mohamed Ajouaou is docent islamstudies aan de VU