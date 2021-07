Scholen zijn sowieso geen gelijke-kansen-machines

Geef bijzonder onderwijs niet de schuld van kansen-ongelijkheid, betoogt historicus en theoloog Theo van der Zee in reactie op een essay van Trouwredacteur Laura van Baars.

Net als veel politici heft ook Trouw-redacteur Laura van Baars een klaagzang aan over het bijzonder onderwijs dat zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid niet zou nemen voor problemen als kansenongelijkheid of polarisatie (Tijdgeest, 4 juli). Terwijl oplossingen voor het grijpen liggen door publieke waarden als gelijkheid, vrijheid en ontmoeting verplicht te stellen, zouden deze scholen weglopen voor hun verantwoordelijkheid. Om die verantwoordelijkheid af te dwingen, moet artikel 23 van de Grondwet worden afgeschaft. Haar betoog is echter niet alleen ver van de werkelijkheid, het is ook dubieus.

Met hart en ziel inzetten

De werkelijkheid is, dat leraren, schoolleiders en bestuurders ook op bijzondere scholen dagelijks bezig zijn om zich met hart en ziel in te zetten voor de toekomst van kinderen en jonge mensen – en van de samenleving. Ze werken aan kansen en mogelijkheden van de nieuwe generatie, door de kinderen te leren wat het betekent om goed te leven en goed samen te leven. Vaak intuïtief, soms bewust, oriënteren ze zich daarbij op pedagogische en maatschappelijke waarden als zelfredzaamheid, solidariteit en inclusiviteit.

Waarom lukt het dan niet om álle leerlingen voldoende kansen te bieden om zich te ontwikkelen?

Het heeft te maken met een aantal misvattingen. Een eerste misvatting is om kansenongelijkheid exclusief bij het onderwijs neer te leggen. Het is ook een vraagstuk van het onderwijs, maar het kan niet zo zijn dat scholen voortdurend worden opgezadeld met problemen die elders niet adequaat worden opgepakt. Heeft kansengelijkheid soms niet van doen met de verdeling van werk, vermogen en woning?

Frustraties en woede

Een tweede misvatting is dat kansengelijkheid eenzijdig verstaan wordt als de mogelijkheid door te stromen naar hogeschool of universiteit. Hierdoor worden echter de frustraties en woede ingebouwd van alle leerlingen die er niet in slagen om vwo te halen en arts, advocaat of ingenieur te worden. Heeft kansengelijkheid niet van doen met de waardering voor het vakwerk en ambacht?

Een derde en belangrijkste misvatting is de instrumentalisering van het onderwijs. Onderwijs wordt gezien als middel van de economische, politieke of andere agenda’s en belangen. Hiermee wordt onrecht gedaan aan waar onderwijs goed voor is en worden leerlingen gemaakt tot object van deze agenda’s. Het is aan het onderwijs, zeg ik met de pedagoog Gert Biesta, om het subject-zijn van kinderen en jonge mensen mogelijk te maken. Anders gezegd, onderwijs kent een eigen integriteit die geworteld is in de menselijke waardigheid van álle mensen en van íeder mens. Het behoort geen speelbal te zijn van de politieke wens tot beheersing en maakbaarheid of het economische verlangen naar bezit en verdienvermogen.

Symptoombestrijding

Oplossingen als driejarige brugklassen zijn niet meer dan symptoombestrijding van de kansenongelijkheid als al het andere bij het oude blijft. Leraren, schoolleiders en bestuurders worden horendol van over elkaar buitelende agenda’s. Nu dit, dan dat. Die dit, de ander dat. Het echte gesprek over wat hen te doen staat om goed onderwijs te realiseren komt daarom niet of maar nauwelijks van de grond.

De roep om afschaffing van het Grondwetsartikel van de onderwijsvrijheid leidt af van het werkelijke probleem, namelijk de voortdurende aantasting van de integriteit van het onderwijs. Heeft kansengelijkheid niet van doen met het respecteren van deze integriteit?

Koester daarom de onderwijsvrijheid. Schaf haar niet af, maar herlees het wetsartikel. Spreek ook het bijzonder onderwijs erop aan zijn bijdrage te leveren aan de toekomst van de samenleving en hoe het zich daarover verantwoordt en aanspreekbaar is. Denk om. Vraag het onderwijs welke samenleving het nodig heeft.

