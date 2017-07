Scholen moeten juist stilstaan bij hun eigen identiteit

In Nederland betaalt de overheid zowel bijzonder als openbaar onderwijs. De financiering van scholen die lesgeven vanuit een godsdienstige overtuiging ligt regelmatig onder vuur. In plaats van kinderen te indoctrineren met een bepaalde geloofsrichting, zou op scholen de vrijheid van geloof gepropageerd moeten worden. Om dit te bereiken dienen lessen over religie waardevrij te worden geven, schreef Lou Beeren op 24 juli in deze krant.

Juist dit laatste is niet mogelijk. Onderwijs, en daarmee ook godsdienstonderwijs, is nooit waardevrij. Op verschillende niveaus wordt dit zichtbaar. Alle scholen, bijzondere en openbare, hebben een eigen kleur, een eigen identiteit, en geven zo normen en waarden door. Die kunnen expliciet geformuleerd zijn, of impliciet verweven in een langzaam gegroeide schoolcultuur.

Ook docenten zijn niet neutraal. Bewust en onbewust geven zij in de lessen hun eigen levensvisie door. Dit maakt ook duidelijk dat de opvatting onhoudbaar is dat een (godsdienstige) levensbeschouwing enkel een privézaak is.

Wanneer we leerlingen niet willen indoctrineren met een bepaalde levensbeschouwing is waardevrij onderwijs niet de oplossing. Beter is het dat scholen en docenten bewust stilstaan bij de eigen identiteit, de normen en waarden die ze aan hun leerlingen willen doorgeven en waar ze dat op baseren.

Identiteit aangeven Een duidelijke omschrijving van waar een school voor staat, biedt leerlingen de mogelijkheid om te bepalen hoe ze zich daartoe willen verhouden. Daarmee voldoet een school ook aan een steeds belangrijkere opdracht van het onderwijs, namelijk de persoonlijke vorming van leerlingen. Bijzondere scholen hebben hierbij een voorsprong omdat het vak godsdienst/ levensbeschouwing op deze scholen verplicht is. Dit vak is volop in ontwikkeling met veel aandacht voor de persoonsvorming. Omdat religies antwoorden geven op belangrijke levensvragen, kan een godsdienstig perspectief leerlingen helpen in hun reflectie op die vragen. Docenten kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan die zoektocht. Enerzijds door zich bewust te zijn van de eigen levensbeschouwing, anderzijds door leerlingen ruimte te geven om eigen keuzes te maken. Een religieuze basis van onderwijs staat dit proces niet in de weg. Zij kan dit zelfs stimuleren.

