Schiphol heeft geen vertrekhal nodig, maar bos

Schiphol is een vliegveld met internationale allure en biedt werkgelegenheid aan tienduizenden mensen. Een luchthaven met een enorme groei. Reizigers moeten er daarom in berusten lang in de rij te staan, vliegtuigmaatschappijen, de KLM voorop, dat hun klanten niet op tijd in het vliegtuig kunnen zijn om te vertrekken. En dat het risico groot is dat landende en vertrekkende vliegtuigen op elkaar botsen.

Schiphol benadert de situatie op een 'bouwvakkersmanier': het plafond moet omhoog (van het aantal vliegbewegingen) en we bouwen er gewoon een aankomst- en vertrekhal bij. Groeien maakt blij.

O ja, overleg met de omwonenden is nog wel nodig om het plafond te verhogen van 500.000 naar 600.000 vliegbewegingen. Maar het begint vast met bouwplannen maken, want de uitkomst van dat overleg staat vooraf vast. Economie wint het van leefbaarheid en welzijn.

Als de knopen van de broek afspringen is het te laat en moet Schiphol met de billen bloot

Ogenschijnlijk is er geen overeenkomst tussen vliegtuigen en melkvee. Toch is die er wel. In beide gevallen is er sprake van doorvoer, met achterlating van een teveel aan bijproducten in Nederland. Voor melkvee is dat invoer van veevoedergrondstoffen en uitvoer van zuivelproducten, met achterlating in Nederland van een mestoverschot. Europa bemoeit zich er mee en stelt beperkingen aan de hoeveelheid mest.

Voor vliegtuigen is dit de doorvoer van passagiers (transitpassagiers) en de in- en uitvoer van passagiers. Met achterlating van grote hoeveelheden CO2 in de atmosfeer boven Nederland en daarbuiten.

De EU zegt daar niets over en ook in het klimaatakkoord van Parijs in 2015 is de luchtvaartsector geheel vrijgelaten. Het lijkt op het groot maken van het ene probleem en klein maken van het andere.

Aanplant Vrij algemeen wordt inmiddels aangenomen dat stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer leidt tot opwarming. En dat dit het gevolg is van menselijk handelen. Maximaal 2 graden stijging is de doelstelling in het klimaatakkoord van Parijs. De luchtvaartsector hoeft daar voorlopig niet aan bij te dragen. Wel heeft de sector verklaard vanaf 2027 te gaan bijdragen door middel van het planten van bomen ter compensatie van de CO2-uitstoot door vliegtuigen. Maar wie is verantwoordelijk voor die aanplant en waar? Het ligt voor de hand dat een vliegveld zijn verantwoordelijk neemt. Vliegtuigmaatschappijen vliegen overal, luchthavens zijn lokaal aanspreekbaar. Gezien de internationale uitspraak van de International Air Transport Association zal dit voor alle vliegvelden gaan gelden. Schiphol zal bomen moeten gaan planten ter compensatie van de CO2-uitstoot door vliegtuigen De eerste impuls van Schiphol zal mogelijk zijn om elders emissierechten aan te kopen voor een gering bedrag. Handel in emissierechten, vooral bekend in de energiesector, heeft niet geleid tot echte reductie van de CO2-uitstoot. De volgende optie is daadwerkelijk bomen planten in gebieden waar dit het goedkoopste kan : Oost-Europa, Noord-Europa, Azië, Noord-Amerika. Daarmee treedt concurrentie op met andere vliegvelden die ook bomen moeten planten en een conflict met het principe dat daar hersteld moet worden waar de schade ontstaan is. Schiphol zal dus moeten gaan planten in Nederland of de directe omgeving.

Nu al aan het werk Uitgaande van circa 500.000 vliegbewegingen zal Schiphol in Nederland tussen 5000 en 10.000 hectare bos moeten aanplanten ter compensatie van de CO2-uitstoot van vliegtuigen. Al bestaand bos telt daarbij niet mee, het moet gaan om nieuw bos om CO2 vast te leggen. Bij de aanleg zal rekening moeten worden gehouden met landschappelijke eisen, natuurwaarden, recreatieve waarden en de mogelijke bestemming van de houtoogst na 30 of 40 jaar. Door een laagwaardige eindbestemming komt de CO2 alsnog in de atmosfeer terecht. Bestellen van het plantgoed bij boomtelers voor deze omvang dient enkele jaren van tevoren plaats te vinden. Er is nu al activiteit nodig van Schiphol. Voor de aanplant komt voornamelijk landbouwgrond in aanmerking. Herplant van bosgrond kan niet aangemerkt worden als nieuwe aanplant ter compensatie van CO2-uitstoot van vliegtuigen. Agrarisch gebruik (suikerbieten, granen, uien) legt ook CO2 vast. Dit moet dus in mindering gebracht worden op de aanplant van bomen. Jonge bomen leggen ook minder CO2 vast dan oudere bomen. Agrariërs zullen weinig genegen zijn een pachtcontract aan te gaan voor 30-40 jaar.

Grond aankopen Op deze lange termijn leidt dit ook tot bestemmingswijziging van de grond. Van landbouwgrond tot bosgrond. Een waardedaling van de grond van 40-60 procent. Agrariërs zullen dus niet willen verhuren of verpachten. Schiphol rest geen andere mogelijkheid dan grond te kopen ter compensatie van de CO2-uitstoot. Schiphol heeft er belang bij grotere aaneengesloten arealen aan te kopen, uit oogpunt van beheer en regelgeving van de verschillende gemeenten. Gerichte aankoop zal vele jaren in beslag nemen en een afzonderlijk rentmeesterkantoor dat namens Schiphol kan optreden. Bij een aanname dat 5000 tot 10.000 hectare moet worden aangekocht, is een half tot één miljard euro nodig g. Daarbij de kosten van het plantgoed, geschikt maken van de grond, het planten , beheer en te zijner tijd oogst van het hout. De opbrengst zal afhankelijk zijn van de afzet die gevonden of ontwikkeld wordt.

Beter in het jasje Schiphol moet zich niet bezighouden met groei en plafonds, maar met investeringen die zich in de nabije toekomst zullen voordoen. En daarvoor zoeken naar financieringsbronnen. Een heffing op kerosine is daar één van. Het duurder maken van vliegen zal ook de vraag doen afnemen, waardoor Schiphol beter in het jasje zal passen dat het nu heeft. Zonder dat de knopen er af springen. Als er knopen van de broek gaan springen, is het te laat en zal Schiphol met de billen bloot moeten.

