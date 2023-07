Schimmels in de politiek

De bijna dertien jaar premierschap van Mark Rutte beschouwend, besloot ik mezelf op mijn favoriete kaas te trakteren: roquefort, met een glas chianti erbij. Zie hier de perfecte symbiose tussen de diepe kloven van de Occitanië-regio en het glooiende landschap van Toscane. De naam van de blauwschimmelkaas werd in 1925 beschermd toen er nog geen wettelijk uiterste consumptiedatum bestond. Plots dacht ik aan de spreuk die ik ooit zag op een poster van Loesje: ‘Zouden we nu blauwe kaas hebben als er vroeger een houdbaarheidsdatum was geweest?’

Was Ruttes premierschap dan daadwerkelijk over zijn uiterste houdbaarheidsdatum geweest, en zo ja wat doen schimmels precies bij een politieke loopbaan? Bij de roquefort, hoe meer blauw hoe lekkerder. Dan zag ik de gegeneerde Geert Wilders weer voor me, draaiend om zijn eigen woorden, op de dag dat Rutte zichzelf opblies. Hem werd op tv die vraag gesteld: of Rutte over zijn houdbaarheidsdatum was geweest. Ja, dat vond hij wel, maar tegelijk haastte hij zich te zeggen dat iedereen dit voor zichzelf moet uitmaken. Een noodzakelijk voorbehoud.

Wilders: zes keer lijsttrekker in zeventien jaar tijd, dit moet een wereldrecord zijn!

Op zijn twitteraccount schreef Geert Wilders onlangs dat ‘De PVV wil meeregeren!’. Volgens mij wil de PVV dit altijd, mits de partij ook in de oppositie kan blijven foeteren en fulmineren, desnoods tegen zichzelf. In november zal het de zesde keer worden dat Geert Wilders de PVV-kar gaat trekken. Zes keer lijsttrekker in zeventien jaar tijd, dit moet een wereldrecord zijn! Proficiat. Maar wat doet de schimmel der jaren met jou als je al in 1998 de Tweede Kamer voor het eerst betrad en er nog zit? Eerst als VVD’er, vervolgens als Groep Wilders en later als PVV-fractievoorzitter. Dan hebben we het over 25 jaar Kamerlidmaatschap – wat op enkele maanden na de eerste plaats had kunnen zijn in de categorie ‘Vergroeiing met je kobaltblauwe stoel’ (de kampioen is en blijft Kees van der Staaij van de SGP).

Wat heb je dan bereikt in die kwarteeuw? Ik heb het niet over die zeventien maanden van Rutte I waarin de PVV op een gedoogde klapstoel mocht plaatsnemen tot Wilders in april 2012 eigenhandig die stoel zelf dichtklapte. Nee, ik heb het over het meest geliefde instrument van de Mozart van de politiek: het wantrouwen. Niet minder dan 37 keer, waarschijnlijk ook weer een record, diende Wilders een motie van wantrouwen in. Alleen de Kamerbodes en de kok van het Tweede Kamerrestaurant kregen geen motie van hem aan hun broek. En 37 keer werden Wilders’ moties vanzelfsprekend verworpen.

Dan ga je misschien aan jezelf twijfelen als een journalist, zoals RTL Nieuws deed in mei 2019, je vraagt of je toch niet aan aftreden denkt. Wilders toen: “Ik treed nooit af. Met winst of verlies ga ik door. Ik geloof dat wij tot ons 67ste door moeten werken. Ik hoop wat later maar zo lang zult u mij misschien hier nog zien”. Er is inderdaad nog een record te pakken en dat staat nu op naam van ARP-politicus Lodewijk Duymaer van Twist (1865-1961), die 44 jaar lid was van de Kamer. Dat brengt ons in 2043, het jaar dat krasse knar Geert Wilders op zijn 80ste zijn 68ste kansloze motie van wantrouwen zal indienen. Dit keer tegen Julius Kaag, kleinzoon van voormalig D66-leider Sigrid Kaag en met zijn 19 jaar de jongste minister ooit.

