Schema's over links en rechts kunnen de prullenbak in, dat is logisch

Eerder was hij medewerker en later Kamerlid voor de VVD. In die jaren, onder het tweede kabinet-Kok, pleitte hij voor een nieuwe ingreep in de WAO. En dat niet alleen om de coalitiegenoten in de PvdA een beetje te sarren. De conservatief-liberaal geloofde heilig in het uitgangspunt dat een kleinere overheid en dus in casu minder sociale zekerheid het paradijs op aarde weer een stukje dichterbij zou brengen.

Schema's over links en rechts in de politiek kunnen met de (hernieuwde) opkomst van het populisme de prullenbak in. Een politieke agenda waarin nationale identiteit centraal staat, heeft als logische consequentie dat op materieel terrein een linksige en tegelijk conservatieve agenda ontstaat.

Wilders had allang door dat het neo-li­be­ra­lis­me dat hij in de jaren negentig met verve uitdroeg, de belangrijkste oorzaak voor vervreemding kon zijn

Je kunt het ook cynischer stellen. De groep kiezers die door populisten in eerste instantie de voor de hand liggende doelgroep is, hecht aan economische zekerheid en rekent op een overheid die levert. De kiezer naar de mond praten doe je door de tegenstander ervan te beschuldigen tot de vermaledijde elite te behoren en door te roepen dat de AOW-leeftijd niet omhoog hoeft. Je pensioen wordt door die elite willens en wetens afgebroken en jaren links aan de macht heeft alleen flexibele arbeidscontracten opgeleverd, luidt het verwijt.

Identiteitstwijfel Wilders had al heel lang door dat het neo-liberalisme, dat hij als Kamerlid in de jaren negentig nog met verve uitdroeg, de belangrijkste oorzaak voor vervreemding en identiteitstwijfel kon zijn. Dat hij die wetenschap gebruikte om de in zijn ogen nog belangrijker strijd tegen de islam meer kracht te geven is hier minder relevant. Het is verbazingwekkend dat dat besef pas nu in het politieke midden lijkt door te dringen. Gert-Jan Segers is in ieder geval tot de conclusie gekomen dat zekerheid over het materiële bestaan van mensen en zekerheid over hun identiteit twee verschijningsvormen van hetzelfde fenomeen zijn. Segers kondigde zaterdag in deze krant aan de strijd aan te willen gaan met het neo-liberalisme. Er dient op zijn initiatief een geheel nieuwe agenda te komen voor de ChristenUnie. Segers wil vooral niet als marxist worden gezien, maar hij moet erkennen dat er wel degelijk een kern van waarheid zit in het uitgangspunt dat identiteit en economische zekerheid op één of andere manier met elkaar verbonden zijn. Dat het niet per definitie zo hoeft te zijn dat als mensen maar hun eigen belang najagen en de eigen behoeften weten te bevredigen, het met de samenleving als vanzelf goedkomt.