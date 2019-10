Schelden, hoe schandelijk ook, is niet zo dodelijk als kogels en messen

Sta me toe dat ik nog even terugkom op de moslimaanslag die in Parijs aan vier agenten van de Franse inlichtingendienst het leven heeft gekost (zie mijn zaterdag­column). De vraag is nu of de geïnfiltreerde mol bergen geheime gegevens en privéadressen van terrorismebestrijders naar jihadistische cellen heeft doorgesluisd. Zaterdag was de verontwaardiging bij politiek, media en politie groot, en die betrof ook de onwil van de autoriteiten om snel open kaart te spelen.

Diezelfde autoriteiten erkennen nu schoorvoetend dat er meer gevallen zijn binnen politie, inlichtingendiensten en leger. Zo zouden dertig geradicaliseerde moslimagenten bij de politie nog steeds in functie zijn. De helft van hen heeft een baan bij het heiligdom van de Prefectuur, net als jihadist Mickaël H. Dit lijkt de theorie van Mohamed Sifaoui te bevestigen. Deze journalist van Algerijnse afkomst, die al tien jaar met politiebescherming leeft, publiceerde deze dagen zijn boek getiteld ‘Taqiyya!’. Daarin stelt hij na jaren onderzoek dat salafisten druk bezig zijn om alle bestuurlijke lagen van de Franse republiek te infiltreren. Ook doen ze dat bij antiracistische en feministische organisaties. Maar wat verklaart dan de passiviteit van de Franse autoriteiten om krachtig tegen dit verschijnsel op te treden? De algemene teneur is dat collega’s bang zijn om van discriminatie, of erger, van islamofobie, te worden beticht.

Uitgescholden vanwege je geloof

Islamofobie was, verrassend genoeg na de aanslag van Parijs, ook het thema van een stuk in de Verdieping gisteren. Daarin werd het ‘leed’ van PvdA-raadslid Fevziye Sahin (30) uit Heemskerk breed uitgemeten. Twee maanden geleden fietste ze met haar hoofddoek op, toen een vrouw naast haar kwam rijden en haar uitschold met woorden als ‘kopvod’. Sahin deed aangifte: “Ik wist wel dat dit soort dingen gebeuren, maar ik wist niet hoe verlammend zo’n situatie is”. Inderdaad, uitgescholden worden vanwege je geloof of komaf is schandelijk en ontwrichtend. Maar maakt raadslid Sahin dit incidentje niet groter dan het is? Ze wist dat dit soort dingen gebeuren en krijgt er op haar dertigste mee te maken. Uit haar eigen woorden begrijp ik dat gedurende dertig jaar Sahin in feite geen ander incident heeft meegemaakt. Valt toch mee in Nederland!

Had ik dit interview zelf gedaan, dan had ik zeker ook met empathie de situatie door haar ogen bekeken. Maar ik had haar ook gevraagd hetzelfde te doen bij die scheldende, onbekende vrouw. Of ze zich misschien kon voorstellen wat de laatste ­aanslagen, in naam van de islam gepleegd in Den Haag, Amsterdam en Utrecht, bij mensen konden doen die zich vervolgens in verwerpelijke opmerkingen verliezen? Tussen 2015 en 2018 werden in meer dan tien Europese landen 87 geslaagde of mislukte ­aanslagen door moslims gepleegd. Er vielen daarbij 360 onschuldige doden en er werden 2621 jihadisten gearresteerd (bron: Europol). Als reactie hierop, en als het hierbij blijft, is schelden, hoe schandelijk ook, gelukkig niet zo dodelijk als kogels en messen.

