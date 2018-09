Schattig hoor, politici die aan vergezichten lijden en banken die graag schone handen houden

Het criminele gedrag van de banken had misschien ook een punt kunnen zijn of de discriminatie op de arbeidsmarkt, ik noem maar wat. Genoeg moeilijkheden om je tanden in te zetten. Klimaatverandering, ook een boeiend dossier.

Maar wat ik zou willen weten, is dit: wat voor samenleving staat Stef Blok voor ogen, wat zou hij willen bereiken, welk ideaal drijft hem? En diezelfde vraag borrelt in mij op bij het optreden (of liever: het niet-optreden) van Ralph Hamers, de topman van de ING. Welke maatschappelijke rol ziet hij weggelegd voor zijn bank, welke bijdrage zou hij willen leveren aan ons land, wat wil hij nalaten?

Als ik dit zo optik, krijg ik het gevoel dat het bijna belachelijke vragen zijn – hoe wereldvreemd kun je zijn? Banken zijn er om geld te maken, niet in de laatste plaats voor het eigen topmanagement, en de politiek is er om het land stabiliteit te verschaffen, zodat de vrije markt naar believen kan functioneren (weg met de dividendbelasting) en het ook de burgers goed gaat. Wie op barrières stuit, moet zich invechten, wie struikelt, adviseren wij zelfredzaamheid, en laten we waken voor naïviteit en illusies: 'Het zit waarschijnlijk diep in onze genen dat we niet goed in staat zijn om een binding aan te gaan met ons onbekende mensen'.

Nutteloze bezigheid

Wat we hier zien, is naar mijn gevoel de teloorgang van het idee dat er dingen zijn die het belang van de eigen groep overstijgen. Blok zegt het in feite expliciet, de ING laat het blijken uit moedwillige nalatigheid. In beide gevallen klinkt erin door dat de werkelijkheid nu eenmaal is zoals die is, en dat een morele motivatie om de zaken te veranderen een nutteloze bezigheid is.

Schattig hoor, politici die aan vergezichten lijden en alternatieve banken die graag schone handen houden, maar het is gerommel in de marge. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff had het in het Blok-debat honend over ‘de deugbrigade’. Daarin hoorde je dezelfde minachting die Blok zelf aan de dag legde toen hij een gezelschap ngo’s de onmogelijkheid van een vreedzaam multicultureel samenleven wenste voor te houden. Het ridiculiseren van idealen, dat is het.

Dat heeft er bij de liberalen altijd wel een beetje ingezeten, maar nu gaan ze verder en kopiëren ze de retoriek van populistisch rechts. Ze lijken geen eigen verhaal meer te hebben; twaalf jaar Rutte aan het roer heeft hen in diepe slaap gebracht. Zoals Lex Oomkes woensdag schreef: 'Inhoudelijke conflicten zijn zeldzaam in de VVD, eenvoudigweg omdat de inhoud niet al te vaak ter sprake komt in de fractie of in de partij'.

Wel domineert deze partij al sinds 2010 de regering en maakte ze ook daarvoor bijna altijd deel uit van het kabinet. Als de ING een ‘systeembank’ is, dan is de VVD een ‘systeempartij’. Maar wat voor systeem is dit eigenlijk?