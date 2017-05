Schande dat Franse vissers onze innovatieve visserij blokkeren

Natuurlijk, dat gebeurde met het nodige horten en stoten, want lang niet iedere kottervisser is ervan overtuigd dat alleen duurzame visserij de toekomst heeft. Maar in vergelijking met de traditionele boomkor is de pulskor bewezen energiezuinig, is er preciezer mee te vissen op tong en schol en ontziet deze vangstmethode de kwetsbare zeebodem.

Bovendien is van overheidswege de nodige miljoenen gestoken in innovatieprogramma’s om vissers over de streep te trekken. Inmiddels zijn 84 kotters met zo’n innovatief vistuig uitgerust, waarmee ze voor deze visserij behoren tot koplopers van duurzaamheid.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat er, onder aanvoering van visserslanden als Frankrijk en Denemarken, alsnog een streep wordt gehaald door de pulskorvisserij. Hierdoor mag nog maar vijf procent van alle Noordzeekotters zo’n tuig voeren.

Dubbelhartig Want Brussel heeft jarenlang een ontheffing afgegeven voor de pulskor - vissen met elektriciteit is eigenlijk verboden, om uitwassen te voorkomen - maar de lidstaten hebben nu bij meerderheid besloten dat die vergunning niet meer wordt verlengd. Terwijl onder meer de Europese Commissie zelf bijvoorbeeld wel degelijk verlenging wilde. De woede en teleurstelling van de Nederlandse vissers, maar ook van staatssecretaris Van Dam (visserij) over dit besluit is begrijpelijk en gerechtvaardigd. Het optreden van Frankrijk en Denemarken is bovendien dubbelhartig. Officieel hebben ze vooral gevraagd om nader onderzoek naar de effecten van de pulskor. Maar het is zeer aannemelijk dat bij hen vooral iets anders speelt. Deze visserslanden hebben een verouderde vloot en die dreigt het af te leggen tegen de moderne Nederlandse kotters met hun pulskor. Het is vooral een fikse stap terug in ontwikkeling van een toe­komst­be­sten­di­ge vloot Voor de Nederlandse platvissector is dit besluit een grote financiële strop. Per visser gaat het immers om een investering van enkele tonnen. Het schaadt bovendien de geloofwaardigheid van Brussel als twee EU-lidstaten het politiek bedrijf vooral misbruiken om af te rekenen met concurrenten in een andere lidstaat. Maar het is vooral een fikse stap terug in ontwikkeling van een toekomstbestendige vloot en een verantwoorde exploitatie van de kwetsbare visgronden. Dat is welbeschouwd een schande. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

