Schaf het leenstelsel snel af zodat jongeren weer durven studeren

De huidige studiefinanciering zadelt jongeren op met schulden, maar veel erger is de kansenongelijkheid, schrijven studenten Rico Tjepkema en Izaäk van Jaarsveld.

Het draagvlak voor het leenstelsel van studiefinanciering is de afgelopen jaren ook in de Tweede Kamer als sneeuw voor de zon verdwenen. Maar toch hebben een moeizame ­kabinetsformatie en de halsstarrigheid van het vorige kabinet gemaakt dat er nog steeds niets is veranderd. Deze week stapt daarom opnieuw een volgende generatie studenten in de voetsporen van de huidige schuldengeneratie.

Sinds de afschaffing van de basisbeurs leent meer dan zeventig procent van de eerstejaarsstudenten ruim zevenhonderd euro per maand. Aanzienlijk meer dan generaties voor hen. Veel huidige studenten beginnen daardoor met torenhoge schulden aan het werkzame leven. Hoewel dit voor onze generatie nadelig werkt en oneerlijk voelt, is dit nog niet het meest stekende gevolg van het leenstelsel.

Vele malen schrijnender dan de effecten op onze generatie studenten is namelijk het effect van het leenstelsel op onze generatie niet-studenten – jongeren die de afgelopen jaren simpelweg niet zijn begonnen aan een studie door de afschrikwekkende werking van schulden. Generatiegenoten die minstens zoveel talent hebben als wij, maar de stap niet hebben kunnen of durven zetten om door te stromen van het mbo naar het hoger onderwijs.

Deze negatieve uitwerking treft specifieke groepen binnen onze samenleving. Voortschrijdend inzicht heeft de afgelopen jaren stapels rapporten opgeleverd over jongeren met een migratieachtergrond, jongeren uit gezinnen met een kleine portemonnee en anderen die uit schuldenangst het hoger onderwijs mijden.

Zand in de ogen

Het is ook een van de thema’s die in de jaarlijkse Staat van het Onderwijs naar voren komen. Deze gezaghebbende monitor, waarmee de Inspectie voor het Onderwijs toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs, toont aan dat niet alleen rapportages buiten de overheid deze ­funeste werking van het leenstelsel signaleren.

Hoewel de problematiek dus al geruime tijd op de radar van het ministerie staat, moeten we nog ten minste een jaar wachten op kansengelijkheid in het hoger onderwijs.

Politici hebben hun mond vol van eerlijke kansen. Maar met een quotum of diversiteitsbeleid kunnen ze de samenleving onvoldoende zand in de ogen strooien om blind te worden voor het feit dat eerlijke kansen beginnen bij de mogelijkheid om überhaupt te kunnen studeren. Voor de groeiende groep niet-studenten die gewoon student had moeten zijn, zal het begrip kansengelijkheid ook komend jaar een holle frase ­blijven.

Dat creëert de morele plicht voor formerende en niet-formerende partijen om boter bij de verkiezingsvis te leveren. Niet over een aantal jaar, niet aan het einde van de komende regeerperiode, maar ruim voor september volgend jaar. Het is de morele plicht van de politiek om haar eigen fout te herstellen en te zorgen dat de generatie studenten die volgende week aan haar studie begint de laatste is die dat moet doen binnen dit leenstelsel. Alleen op die manier kan worden voorkomen dat in 2022 een volgende lichting kansrijke jongeren niet gaat studeren en daarmee niet de mogelijkheid krijgt om hun volle potentieel te ontwikkelen.

Ruggengraat

Meer dan ieder vorig demissionair kabinet zijn de bewindslieden van Rutte III doorgegaan met het maken van beleid. Op de derde dinsdag van september presenteert het kabinet zijn begroting voor het volgende kalenderjaar. Diezelfde dag is de vierde dinsdag van een collegejaar waaraan te veel niet-studenten niet zijn begonnen.

Het kan ook de eerste dinsdag zijn waarop het kabinet bekend maakt dat de schrijnende jaren van het leenstelsel voorbij zijn. Dat 2022 het jaar wordt waarin de holle frase van kansengelijkheid in het onderwijs gevuld wordt met concrete steun voor alle jongeren die in de toekomst hard nodig zijn als de ruggengraat van onze samenleving.

