Schaarste aan docenten vergt vooral andere houding van scholen

Een slimme school geeft dát de volle aandacht. Immers, de sollicitatiedruk ligt bij de werkgever. De jacht op de docent is niet eenvoudig, maar je moet de juiste pijlen inzetten. Daarom deze oproep aan scholen in Nederland om na te denken over hun eigen cv.

Met het toenemende tekort aan leerkrachten op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing en uitstroom, ontstaat een zorgwekkende verschuiving. Steeds vaker zien scholen zich geconfronteerd met onvervulde vacatures. In het bijzonder betreft dit vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, NASK (natuurkunde/scheikunde) en Duits. Ook nieuwe vakken als gaming of beroepsgerichte vakken in de zorg & welzijn en techniek kampen met tekorten. Voorheen gold dit vooral bij middelbare scholen en mbo-opleidingen, maar nu zien we in een rap tempo dat ook het hbo en basisonderwijs moeite hebben met het invullen van hun vacatures.

Denk na over wat jouw school uniek en aantrekkelijk maakt voor werknemers. Zorg dat het cv van je school op orde is.

Wie biedt? Scholen gaan steeds verder als het gaat om het 'aantrekken' van nieuwe collega's. In januari 2016 was het de welkomstbonus van 5000 euro die de gemeente Rotterdam inzette bij een vaste aanstelling. Dit voorjaar was er commotie, vanwege de - in de ogen van de brancheorganisaties en politiek - agressieve wervingsmethodes waarbij leaseauto's en salarissen bovenop de cao in de strijd werden geworpen.

Werkt dit? Nee. Wat is dan wel belangrijk? Uit onderzoek komt consequent naar voren dat het salaris in het onderwijs op de tweede plaats komt. Als eerste staat nadrukkelijk de werksfeer als belangrijkste drijfveer voor een baankeuze. Uit zogeheten employer branding-onderzoeken blijkt dat afwegingen die werknemers (en zo ook docenten) maken, zitten in thema's als fijne collega's, mogelijkheid je te ontwikkelen en waardering vanuit de organisatie en van leidinggevenden. Als je dit weet, waarom doet de meerderheid van scholen hier dan zo weinig mee bij de invulling van hun vacatures? Er moet dus iets veranderen. Er wordt nog vaak vanuit een bepaalde gezagsverhouding gedacht. De docent moet maar laten zien waarom hij of zij op de school past. Nee, het is precies andersom. Een goede docent kan nu kiezen en doet dat ook. Het is fijn wanneer een onderwijsinstelling een visie heeft op het onderwijs of bijvoorbeeld ruimte geeft aan 21st century skills, maar dat is niet altijd genoeg. Want wat betekent het voor de docent en zijn drijfveren? Krijgt de leerkracht bijvoorbeeld ook het team waar behoefte aan is? Is er echt ruimte voor ontwikkeling, begeleiding en samenwerken? Passen de beschikbare bevoegdheid en aanwezige lesmaterialen of digitale ondersteuning bij het werkaanbod en welke ruimte is er te verbreden of een master te halen? De docent maakt kritische keuzes. Hij wil meepraten over de koers van de school en vindt maatschappelijk impact maken belangrijk. Een visie alleen is niet genoeg.

Aantrekkelijk De sollicitatiedruk is verlegd van docent naar school. Dus dan is de vraag: Wat heeft jouw school deze leerkracht te bieden? Fijn dat je op zoek bent naar vernieuwende, energieke en ondernemende docenten, maar als de cultuur op de school dit niet ondersteunt, weet je dat jouw nieuwe aanwinst snel de benen neemt. Of afbrandt. Daarom mijn advies om na te denken wat jouw school uniek en aantrekkelijk maakt voor werknemers. Zorg dat het cv van je school op orde is.

