Schaamte houdt de verhalen over de oorlog in Indië verborgen

Op het Indonesische eiland Banka werd zeventig jaar geleden, op 7 mei 1949, de Van Royen-Roem-verklaring getekend. Die zette een punt achter de ­gruwelijke koloniale oorlog in ‘ons ­Nederlands-Indië’.

Er is veel aandacht voor deze periode. Een nationaal historisch onderzoek moet in 2021 antwoord geven op de vraag of Nederlandse troepen struc­tureel gebruikmaakten van extreem ­geweld. Drie instituten zijn ermee bezig: het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (Niod), het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en het Nederlands Instituut voor ­Militaire Historie (NIMH).

Nestbevuiling

Een deel van onze samenleving verwijt hen ‘nestbevuiling’, een ander deel meent dat het onderzoek de zaak moet toedekken. Ga er maar aan staan. De kinderen en kleinkinderen van de betrokken militairen zouden kunnen bijdragen aan het onderzoek, maar zij dreigen te zwijgen.

Na hun aankomst in Nederland zwegen veel militairen over hun ervaringen. Ze waren te heftig én er was toch geen luisterend oor. De koffie was nog op de bon, er heerste woningnood en alle aandacht ging naar de wederopbouw. Wie zat te wachten op soldaten uit een verloren oorlog? Hun trauma’s bleven onverteld en verdwenen op zijn best in koffers op zolder.

Door alle aandacht is er onder hun kinderen en kleinkinderen een ware zoektocht gaande naar die verstopte koffers. Als ze worden gevonden, treffen de vinders dagboeken, ooggetuigenverslagen, zakagenda’s, brieven en militaire documenten.

Ook ik kreeg de beschikking over zo’n verborgen schat. Nadat mijn boek over het Indische leven van een militair gezin verscheen, ben ik overladen met reacties. Zeker als mij documenten worden aangeboden, verwijs ik steevast naar de drie genoemde instituten. Vaak stokt dan de spontaniteit. ‘Wat heeft mijn familie eraan als mijn opa te kijk staat als een oorlogsmisdadiger?’ mailde iemand mij letterlijk. Er is dus een wil, maar zeker ook huiver om die koffers te delen.