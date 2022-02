Sander, waarom zo zemelen over een zuchtje tegenwind?

Wat heb ik gemist, vroeg ik me af toen ik de gespierde jeremiade van Sander Schimmelpenninck las maandag in de Volkskrant. In zijn column lijkt hij de gehele wereld de schuld te geven van zijn existentiële crisis: akkoord, hij is met een gouden lepeltje in de mond geboren. Maar dit is nog geen reden om hem de toegang te weigeren tot het linkse nirwana: ‘Een progressief geluid is blijkbaar verdacht, wanneer dat afkomstig is van iemand met een hoog inkomen’, schreef hij. Iedereen die maar een zuchtje kritiek blaast over zijn neiging om op tv de kloof tussen rijken en armen aan de kaak te stellen, moet het ontgelden. Zie toch hoe hij zich ergert ‘aan mensen uit mijn ­eigen klasse. Ik ben een idealist die tegen mijn eigen belang ingaat’ ­(interview in Het Parool, maandag). Waarvan akte. Toch krijgt iedereen ervan langs. Journalisten die ‘hun werk als een even heroïsche als onderbetaalde lijdensweg bezien’, presentator Charles Groenhuijsen die hem bij Op1 een verkeerde vraag stelde ‘die uitsluitend hoon verdient’, salonsocialisten uit de grachtengordel die nooit een immigrant tegenkomen. Enzovoort.

Ik ken Schimmelpenninck vooral van de tv-reclame waar deze Volkskrant-columnist, niet gehinderd door enige ethische terughoudendheid, zich voor een beleggingsbedrijf inzet. Je ziet hem hierin met overtuigingskracht van spaarvarken naar bitcoins lopen, van gokkast naar aandelen huppelen, om uiteindelijk bij een berg gele bankbiljetten te ­belanden. Vervolgens klikte ik zijn VPRO-programma Sander en de kloof aan. In die kloof zit hij als in een beerput vol dukaten en florijnen gevangen. Hij kreeg ooit van pa een pot vol geld, kocht jaartjes terug voor 235.000 euro een Amsterdamse bovenwoning, werd naar eigen zeggen een huisjesmelker door een hoge huur van jonge huurders te ­eisen, en nu gaat hij het appartement met bijna vier ton winst verkopen. Maar geen paniek, Sander wil best een pak geld naar de Belastingdienst brengen. Eerlijk, hè? En ook het ­kasteel en landgoed die hij ooit zal erven mogen best belast worden. Sander dempt hiermee preventief zijn eigen kloof voordat het kalf van zijn linkse reputatie erin verdrinkt.

Als oom Dagobert neerploffend op zijn berg poen

Helaas begonnen ze bij Op1 over die tv-reclame te zeuren. Ja, de ­‘timing was onhandig’ gaf hij toe: de kloof aan de kaak willen stellen en toch als oom Dagobert op die berg poen gaan ploffen, is niet helemaal des VPRO’s en Volkskrants. Of hij dit ­reclame-inkomen niet aan een goed doel kon schenken, vroeg Groenhuijsen. Jij-bak! Schimmelpenninck is bijna twee weken na die uitzending nog steeds van slag. Maandag maakte hij Groenhuijsen voor een soort schnabbelaar uit die ‘dankzij zijn commerciële dagvoorzitterschappen bepaald geen sappelaar is’.

Kijk Sander, dat gouden lepeltje is je mond heus gegund. En je mag ook slapend rijk worden door in een appartement te beleggen. Maar terwijl de meeste recensies op Sander en de kloof relatief positief waren, ga je toch een column lang zemelen over een zuchtje tegenwind. Zo word je later nooit tot het progressieve ­walhalla toegelaten.

