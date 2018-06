Samenwerking tussen Greenpeace en de boeren is de enige weg naar een duurzame toekomst

Uit het onderzoek De Staat van de Boer blijkt dat ongeveer de helft van de boeren soms depressief is en wakker ligt over de toekomst van hun bedrijf. Het raakt me om te lezen dat mensen in de knel zitten en misschien nog wel meer wanneer het boeren betreft. Omdat tussen boeren en milieubeschermers veel meer verwantschap bestaat, dan op het eerste gezicht lijkt. Zo laat het onderzoek zien dat we de liefde voor de natuur delen en de passie voor ons werk. En dat we piekeren of onze kinderen in net zo'n mooie wereld kunnen opgroeien als wij. En ook dat boeren willen verduurzamen, maar duidelijkheid vragen vanuit de politiek. Wij roepen hetzelfde.

Het raakt ook, omdat Greenpeace geregeld kritiek heeft op de rol die landbouw en veeteelt spelen in de achteruitgang van natuur en klimaat. We hebben hard gestreden om de ergste soorten bijengif te verbieden en maken ons sterk voor hogere duurzaamheidscriteria voor groenten en fruit. En we pleiten voor een flinke krimp van de veestapel om de klimaatdoelen te kunnen halen.

Onze kritiek is nooit gericht op individuele boeren, hoewel ze dat wel zo ervaren

Komt het knagende gevoel waar ik mee rondloop door twijfel over de koers die we varen? De eerlijkheid gebiedt te zeggen van niet. Dat gevoel komt doordat het niet lukt om boeren en Greenpeace samen te laten optrekken. Terwijl uit het onderzoek blijkt dat zo'n acht van de tien boeren willen overstappen naar natuurvriendelijke methoden en met milieuorganisaties willen samenwerken.

Onze kritiek is nooit gericht op individuele boeren, hoewel ze dat wel zo ervaren. Wij bekritiseren de diervoederbedrijven, kunstmestleveranciers, financiers, zuivelbedrijven en supermarkten die boeren knel zetten. Toch lukt het ons blijkbaar niet om die boodschap goed aan boeren over te brengen. Dat moeten we dus beter doen, simpel zat. Wat ons betreft trekken we samen op om een eerlijke prijs voor uw producten af te dwingen bij supermarkten. Om van de politiek een langetermijnvisie te eisen. Om de Rabobank te vragen duurzaamheid te stimuleren en te belonen.

Wordt die samenwerking gemakkelijk? Vast niet. Is die samenwerking de enige weg naar een duurzame toekomst? Wat ons betreft wel. Wij zullen daarom nog meer dan voorheen uitdragen dat we altijd bereid zijn om samen te werken en respect hebben voor het werk van de boer. De boeren staan er wat ons betreft niet alleen voor. Ze zijn gehoord.

