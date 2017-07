Samen aan de slag voor gezonder buitengebied

Het debat over verduurzaming van de veehouderij wordt al jaren gevoerd. De vaak verhitte discussies leiden er onvoldoende toe dat partijen tot elkaar komen. Sterker nog: wij zien dat boeren, bewoners en belangenorganisaties zich terugtrekken in hun schuttersputjes. Dat bleek onlangs weer bij het Statendebat in het Brabantse provinciehuis over nieuw veehouderijbeleid. Zonde, want de urgentie om vee te houden met een kleinere ecologische voetafdruk en om meer aandacht voor gezondheid te hebben, wordt alleen maar groter.

In Nederland wordt geproduceerd volgens hoge standaarden van dierenwelzijn, energie- en mineralenverbruik. Tijden zijn echter veranderd; voldoen aan wet- en regelgeving betekent nog niet dat sprake is van maatschappelijke acceptatie. Het moet nóg beter! En dat kan. Innovatie is de bewezen kracht van onze agrarische sector. Duurzaamheid dient wel gefinancierd te worden. De samenleving moet zorgen voor een verdienmodel voor de boer waarmee duurzamere producten kunnen worden geleverd aan consumenten. Wij zien in dit verband nog weinig verantwoordelijkheidsbesef bij banken, winkels en verwerkende industrie.

De standaard overheidsreflex is om weer nieuwe regels te maken, strengere normen voor de uitstoot van geur, fijnstof en ziektekiemen. Papieren cijfers die het debat aanvuren, maar de bal ook eenzijdig bij de agrarische sector neerleggen: 'Jullie boeren zijn de daders en moeten het maar oplossen'. Dit mechanisme zien we ook in het debat over het op 7 juli vast te stellen veehouderijbeleid in Brabant.

Positieve prikkels

Wij volgen die redenatie niet. De door de provincie gewenste versnelling in de verduurzaming gaat ten koste van veel mensen - niet alleen veehouders - die een boterham voor hun gezin verdienen in de agrofoodsector. Daar zien we de overlevingsreflex om de strijd aan te gaan, met als gevolg lange juridische procedures en veel frustratie bij boeren en burgers. Gevolg is dat we blijven hangen in verdeeldheid in plaats van verbinding zoeken, en het landelijk gebied wordt voorlopig niet gezonder.

Wat helpt om deze impasse te doorbreken? Vooral positieve prikkels zijn gewenst. En aanpakken van overbelaste situaties en ondernemers die het niet zo nauw nemen. In de jaren zeventig en tachtig zijn op rijksniveau saneringsprogramma's gemaakt om de bodem schoon te maken en geluidoverlast door wegverkeer te beperken. Daar is veel geld in gestoken, met name door de rijksoverheid. Die programma's kwamen er omdat steeds duidelijker werd dat mensen ziek konden worden van een vervuilde bodem of herrie van toenemend verkeer. Gezondheid als leidend motief dus.