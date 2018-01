Salafistische organisaties zijn niet onschuldig; verbied ze

Elke moslim is ‘een beetje ­salafist’, zo verklaarde de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb onlangs. Als dat waar is, dan zitten we met een groot probleem. Want het salafisme vormt een direct gevaar voor onze liberale democratie.

Lees verder na de advertentie

Wat is het probleem? Salafisten ­keren zich af van onze democratie en onze manier van leven. Ze willen niet weten van de vrijheid van menings­uiting. Ze verwerpen de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Ze vinden ­homoseksualiteit onaanvaardbaar. Ze haten ongelovigen en andersgelovigen. Ze vinden dat onze Grondwet en andere wetten ondergeschikt zijn aan de ­Koran en dat de sharia ook hier moet worden ingevoerd.

Salafisten keren zich tegen het recht van het individu, in het bijzonder van vrouwen, om zelf te beslissen over de belangrijke zaken in hun leven. Ze ­eisen het recht op om binnen hun gemeenschap, ook in onze westerse samenlevingen, eigen regels op te leggen.

Absolute loyaliteit De kern van het salafisme is een absolute loyaliteit ten aanzien van God en de islam enerzijds, en de afkeuring van alles wat niet-islamitisch is anderzijds. Dat betekent niet dat alle salafisten geweld verheerlijken. Maar ze scheppen wel de voorwaarden waarin een toenemend aantal jongeren zich vijandig ­opstelt tegenover onze samenleving. Zelfs de zogenoemde apolitieke salafisten die IS afkeuren, zetten moslims in het Westen aan tot afkeer en afzondering van de niet-islamitische samen­leving. Zo vormt zich een ­parallelle wereld van mensen die een versie van de islam verspreiden die ultra-orthodox is Dat betekent dat er van integratie, van goed burgerschap en van het par­ticiperen aan onze samenleving geen sprake kan zijn. Zo vormt zich een ­parallelle wereld van mensen die zich als het ware buiten onze maatschappij bewegen en die een versie van de islam verspreiden die ultra-orthodox is.