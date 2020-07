Ruttes lelijke akkefietje met de Eerste Kamer

Met na de zomer nog een half jaar te regeren, in zijn derde ambtstermijn, wordt het voor premier Rutte tijd om de ‘to-do’-lijstjes erbij te halen. Welke zaken wil hij afmaken, met de huidige coalitie? Aan welke jeukende ergernissen hoopt hij nog een einde te maken, kwesties die hem misschien al drie kabinetten lang storen?

Op het lijstje staat iets waar je Rutte zelden over hoort, maar dat hem blijkbaar behoorlijk hoog zit. Hij heeft het gehad met de politieke rol van de Eerste Kamer. Hij is zo te zien klaar met de situatie dat elk kabinet halverwege de rit de meerderheid kan verliezen in de Eerste Kamer, en met oppositiepartijen moet onderhandelen om plannen erdoor te krijgen.

De dag voor hij vertrok naar de Europese top, heeft de premier een wetsvoorstel ingediend, samen met minister Kajsa Ollongren van binnenlandse zaken. Zij willen dat de Grondwet wordt aangepast, zo snel mogelijk, met als doel de Eerste Kamer meer op afstand te zetten. Die moet terug in het hok. Het voornemen is eerder al eens aangekondigd, daarna bleef het lang stil. Nu is de confrontatie met de 75 senatoren echt begonnen.

Rutte heeft altijd luchtig gedaan over het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer. Er viel wel een mouw aan te passen, zei hij, elke keer dat het hem overkwam. Een kwestie van nog meer koffiedrinken. Zijn coalities Rutte-I en Rutte-II hadden vanaf de start sowieso geen meerderheid in de Eerste Kamer. Rutte-III wel, maar die verloor de meerderheid halverwege de rit, de eerste keer dat een kabinet zoiets overkwam in dertig jaar. Geen probleem, bleef de premier zeggen.

Het kabinet wil een ‘minder directe koppeling aan een concrete verkiezingsuitslag’

Toch wil het kabinet zoiets in de toekomst voorkomen. Er is “te veel nadruk komen te liggen op het politieke karakter van de Eerste Kamer”, aldus Rutte en Ollongren.

Het tragische is dat de oplossing wordt gezocht in het beknibbelen op de invloed van de kiezers. Nu nog kunnen die met hun stem bij de Provinciale Statenverkiezingen elke vier jaar indirect ook meebeslissen over de samenstelling van een nieuwe Eerste Kamer.

Het kabinet wil een “minder directe koppeling aan een concrete verkiezingsuitslag”, en bouwt een vertraging in. Het voorstel is dat de Eerste Kamer voortaan elke zes jaar wordt vervangen, in twee fasen: na drie jaar de helft van de senatoren, na drie jaar de andere helft. Zo was ook de situatie tot 1983. Abrupte veranderingen met een senaat waar bijvoorbeeld Forum voor Democratie in één klap de grootste wordt, zijn dan niet meer mogelijk. Geleidelijke veranderingen worden de norm. Soms zal de nieuwe Eerste Kamer de weerspiegeling zijn van een provinciale verkiezingsuitslag van járen geleden.

Het is of Rutte en Ollongren eigenlijk zeggen: die kiezers zijn wel erg wispelturig, dat kunnen we er in de Eerste Kamer niet bij hebben. Ze komen maar in de verleiding om landelijk te stemmen, in plaats van provinciaal. Maar kiezers hebben nu eenmaal een indirecte stem voor de Eerste Kamer; is het raar dat ze die willen gebruiken?

Door de senatoren een termijn van zes jaar te geven, hoopt het kabinet op een meer zuivere rolverdeling tussen Eerste en Tweede Kamer. Die is ongetwijfeld gediend met meer afstand. Maar het is vooral de kiezer die meer op afstand wordt gezet.

De oplossing is ook nog zeer technisch, met die wisselende termijnen. De voorstanders van afschaffing van de Eerste Kamer hebben er een argument bij gekregen.

Politiek redacteur Wilma Kieskamp schrijft deze zomer de politieke column.

