Ruttes klare jip-en-janneketaal had veel eerder moeten klinken

Voor bondskanselier Merkel kan deze (misschien) ultieme poging om eindelijk tot een gezamenlijk beleid te komen, de redding betekenen van haar regering en politieke carrière. Had ze haar energie drie jaar geleden maar met dezelfde kracht gebruikt om haar bondgenoten op één lijn te krijgen. In plaats daarvan ging ze unilateraal werken, zonder andere EU-leden mee te krijgen en vertrouwde op haar opgebouwde macht om haar ‘Wir schaffen das’-mantra te laten doorklinken. Een ideële actie die vanuit humanitair perspectief misschien te respecteren valt, maar politiek een catastrofaal effect heeft gesorteerd, zowel in Duitsland als binnen de EU.

Lees verder na de advertentie

Nu schijnt premier Rutte degene te zijn die zondag bij de migratietop de verschillende standpunten zou kunnen verenigen. Donderdag, na afloop van een debat hierover, bleek zijn boodschap - opvang van asielmigranten buiten Europa - op een ruime meerderheid te kunnen rekenen in de Kamer. Premier Rutte: “Stel dat we die bootjes terug kunnen brengen naar die landen waar we afspraken mee maken. Dan weet zo’n migrant: als ik op zo’n bootje stap, kom ik niet aan in Europa. Wel is het levensgevaarlijk. Dan stop je die migratie.”

Je kunt op je vingers natellen dat het EU-beleid strenger zal worden. Met de enorme demografische druk vanuit het Zuiden gaat het hier om de toekomst van het Noorden

Klare jip-en-janneketaal, die echter veel eerder had moeten klinken. Was dit jaren geleden gebeurd, dan was het leven van tienduizenden migranten en vluchtelingen niet op de bodem van de zee geëindigd of in het zand van de woestijn. Dan was de niets en niemand ontziende mensenhandelindustrie nooit zo dodelijk voor velen geworden. Maar toen stond het ideële kamp al op zijn achterste benen. Niet beseffend dat je met utopische generositeit de situatie alleen maar hielp verergeren: nog meer slachtoffers, nog meer mensenhandel en nog meer verdeeldheid in Europa. Dit ideële kamp ziet zijn basis met de dag slinken en zal zijn verlies moeten nemen. In Nederland zijn er nog maar drie partijen die opvang buiten de EU verwerpen, bleek na afloop van het debat donderdag: GroenLinks, Partij voor de Dieren en Denk, bij elkaar nog geen 15 procent van de Kamerzetels.

Je kunt op je vingers natellen dat het EU-beleid strenger zal worden. Met de enorme demografische druk vanuit het Zuiden gaat het hier om de toekomst van het Noorden. Maar dan moet je geen leiders hebben die zich als pyromanen gedragen voor deze cruciale top, zoals de Franse president Macron. Donderdag vergeleek hij het populisme van bondgenoot Italië en de oostelijke EU-leden impliciet met een ziekte: “Je kunt ze overal in Europa zien opduiken, een beetje zoals lepra. In landen waarvan we dachten dat het onmogelijk zou zijn om die nog eens te zien, in buurlanden.” De Italiaanse vicepremier Di Maio noemde die opmerking ‘beledigend en misplaatst’ en hekelde de ‘hypocrisie’ van Macron, ‘die de echte lepra is’.

Gezelligheid troef zondag in Brussel.