Rutte wil niet aan de waardigheid van de werkende mens

De insiders waren het opmerkelijk met elkaar eens. Mark Rutte, zo viel overal te lezen, was bij het debat over de regeringsverklaring weer geheel de oude. Na het ontsporen van de formatie leek hij zijn vertrouwde zelf enigszins verloren te zijn, hij was iets van zijn onkwetsbaarheid kwijt en zocht het zelfs in ‘radicale nieuwe ideeën’, terwijl hij altijd de man was van de radicale onveranderlijkheid. Maar nu weer als vanouds als premier in de Kamer, was hij opnieuw de behendigheid zelve, strooiend met anekdotes en relativeringen, meegaand zonder iets toe te zeggen, hete hangijzers voor zich uit schuivend, waarschuwend dat een en ander eerst nog eens heel precies moest worden uitgezocht, te zijner tijd, alsdan, ooit.

Zo ging het ook toen de oppositie het pijnlijke punt aansneed van de vermogensongelijkheid in Nederland, waarbij inkomen uit arbeid zwaarder wordt belast dan uit kapitaal. Ofwel het systeem waarbij - in de woorden van econoom Bas Jacobs - wordt ‘herverdeeld van arm naar rijk’. Let wel, dit gaat om miljarden. In de verkiezingsprogramma’s van de meeste partijen kwam het aan de orde, iedereen vond dat er iets aan gedaan moest worden, maar in het coalitieakkoord is er weinig van terug te zien.

Uitgedaagd door Jesse Klaver verklaarde Rutte daar best nog eens over na te willen denken, een ‘betere balans’ was nooit weg, maar je kon natuurlijk ‘niet alles met de belastingzeis egaliseren’ en sowieso was het verstandiger een ambtelijk onderzoek naar deze kwestie af te wachten. Waarop Klaver, blijkbaar voorbereid, begon te zwaaien met een hele stapel recente ambtelijke onderzoeken en adviezen, aangevuld met andere publicaties: “Hoe kun je na twaalf jaar regeren nog steeds geen opvattingen hebben over vermogensongelijkheid?” Goede vraag. Mogelijk is er onwil in het spel.

Waarom wordt in Nederland meer belasting geheven over inkomen uit arbeid dan uit vermogen (beleggingswinsten, erfenissen, huurinkomsten, bedrijfsopvolgingen), een categorie die volgens het CBS zo’n 400 miljard euro behelst? Ik zou het niet weten. Maar het is duidelijk, denk ook aan de winsten voor huiseigenaren, dat hier iets scheef zit. Econoom Jacobs deze week in NRC: “Voor mij is het simpel. Alles waar je geld mee verdient en geen inspanning voor levert, wil je belasten. En alles waar je hard je best voor moet doen, wil je niet zwaar belasten.”

Het deed me, heel niet-economisch, denken aan het gedicht Hebben en zijn van Ed Hoornik. Vermogen is hebben, je best doen is zijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.

Is van de wereld en haar goden zijn.

Zijn is, boven die dingen uitgeheven,

Vervuld worden van goddelijke pijn.

Het is maar een fragment en Hoornik schreef het waarschijnlijk niet met het oog op de fiscale aspecten van het leven, en toch denk ik dat zijn woorden raken aan wat hier speelt: de waardigheid van de mens die werkt en daarvan bestaat. Rutte wil er niet aan, hij verdenkt de oppositie van ‘ideologische redenen’. Alsof het laten voortbestaan van onrechtvaardigheid niet ideologisch is.