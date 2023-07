Rutte verkoos partijbelang boven landsbelang

Premier Mark Rutte heeft vrijdagavond, tot ieders ongeloof, zijn eigen kabinet-Rutte IV opgeblazen. Nederland blijft daardoor met een scala aan grote problemen zitten die opnieuw niet snel worden opgelost. Dat valt moeilijk te begrijpen van een premier die zelf altijd verklaarde het landsbelang voorop te stellen.

Het was een onvervalst staaltje machtspolitiek wat de VVD-leider afgelopen week liet zien. De premier zette de discussie over het terugdringen van de immigratie in het kabinet op scherp, wetende dat hij hiermee direct zou stuiten op de ChristenUnie. De kleinste coalitiepartij heeft grote ‘principiële’ bezwaren tegen het beperken van gezinshereniging voor asielzoekers, en dat wist Rutte goed.

VVD wil BBB-opmars stuiten

De reden waarom de premier zo vol op ramkoers is gegaan, is vooral partijpolitiek. De VVD-leider staat onder druk van zijn achterban om eindelijk weer een rechts-liberaal gezicht te laten zien. Hij heeft hen dat ook beloofd. Het verlies van de VVD bij de Provinciale Statenverkiezingen heeft de partijtop echt wakker geschud. De VVD is ervan overtuigd dat er wat moet veranderen om de BBB-opmars te stuiten.

Rutte, die nota bene twaalf jaar lang als een tovenaar op tal van onderwerpen compromissen heeft gesloten, had dat ook op het immigratiedossier kunnen doen. De coalitie was het in de afgelopen maanden al over meer dan 90 procent van de migratie-afspraken eens geworden. Maar daar koos Rutte niet voor.

Waarom niet? De indruk is dat de VVD – door hierop het kabinet te laten vallen – een prachtig verkiezingsthema in handen denkt te hebben. En het brengt Mark Rutte direct in positie om de VVD-lijst weer aan te voeren.

Geen ei van Columbus

Rutte verdedigt de val van het kabinet inhoudelijk met het argument dat er echte oplossingen nodig zijn voor de migratiecrisis. En het is waar dat migratie zowel de linkse als rechtse kiezers zorgen baart. Maar het voorstel om gezinshereniging in te perken is helemaal niet het ei van Columbus. Nederland had zoiets al eerder, maar dat is in de jaren negentig juist afgeschaft. Het was namelijk niet effectief en het leidde vooral tot eindeloze rechtszaken.

De VVD verwijst ook naar Duitsland waar het beperken van gezinshereniging sinds 2017 mogelijk is. Maar ook daar staat de maatregel alweer ter discussie. Daarmee is het VVD-voorstel op zijn best discutabel. Of dat een val van een kabinet waard is, valt zelfs te betwijfelen.

Een maand geleden, bij de behandeling van het rapport van de enquêtecommissie Groningen, noemde Rutte het zelf ‘onverantwoord’ om in tijden van oorlog het kabinet te laten vallen. Die wijze woorden had hij afgelopen week wat serieuzer moeten nemen.