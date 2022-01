Rutte sleept de schaduw van de toeslagenaffaire mee in het nieuwe kabinet

‘Dit is mijn kamer’, zei Thorbecke, toen een ambtenaar hem op een novembermorgen in 1849 het intieme, achthoekige vertrek op de eerste verdieping van het Torentje liet zien. De ambtenaar sputterde, want daar zat de hoogste ambtenaar van het ministerie. Daarop herhaalde de nieuwe premier slechts: ‘Dit is mijn kamer’.

Zijn politieke nazaat Rutte heeft niet alleen een ambtenaar getrotseerd, maar zowat de hele natie om in het Torentje te blijven zitten. Hij staat komende maandag als premier van een vierde kabinet onder zijn naam naast de koning op de trappen van paleis Noordeinde. Een politieke prestatie van formaat, maar de vraag is of de prijs in andere termen dan overlevingskunst en machtspolitiek niet te hoog is.

In de afgelopen halve eeuw verbeeldden de premiers bij uitstek de continuïteit in ons landsbestuur en in het gezicht van Nederland in Europa. Dat had iets geruststellends, omdat er stabiliteit en ervaring uit sprak. Saevis tranquillus in undis, zoals premier Colijn graag gezien wilde worden in de jaren dertig, rustig te midden van de woelige baren. Totdat hij zijn hand overspeelde en in 1939 buiten de partijen om zijn vijfde kabinet formeerde, dat al na twee dagen in de Tweede Kamer ten val kwam.

Cultuurbreuk in ons landsbestuur

Dat lot zal het vierde kabinet-Rutte niet treffen. De voorgeschiedenis en de dingen van de dag verplichten de politiek tot handelen. Daarbij hebben de coalitiepartijen zwaar in de samenstelling van het kabinet geïnvesteerd. Rutte kan het, door de bril van Machiavelli kijkend, ook tot zijn voordeel rekenen dat de aanvoerders van D66 en CDA, Kaag en Hoekstra, tot het kabinet zijn toegetreden; een bewijs van betrokkenheid en verplichting.

Van zijn grote politieke voorbeeld, de dealmaker Lyndon Johnson, weet hij dat je een rivaal het beste dicht bij je kunt hebben. Better have him inside the tent pissing out than outside the tent pissing in – ik vertaal dat nu maar even niet. Kaag had ook positie kunnen kiezen in de Kamer. Dat had iets zichtbaar gemaakt van de cultuurbreuk in ons landsbestuur, waaraan sinds het toeslagenschandaal zoveel lippendienst wordt bewezen.

De diepe crisis die dit schandaal in alle geledingen van ons staatsbestel heeft blootgelegd, had ook Rutte kunnen bewegen een stap terug te doen. Nu sleept hij de schaduw van deze affaire mee, wat het aantreden van het nieuwe kabinet, ondanks veelbelovende nieuwe ministers, met een zekere vreugdeloosheid omgeeft. Een breuk in het premierschap was nu te verkiezen geweest boven continuïteit, als signaal aan de natie dat het Den Haag ernst is de rot in het bestel aan te pakken. Omgekeerd wekt het aanblijven van Rutte gemakkelijk de indruk dat alles bij het oude blijft.

Kaag heeft zich in de formatie ten langen leste bij het machtsvertoon van Rutte en de VVD neergelegd, maar op dit punt is er in het kabinet grote spanning ingebouwd. De toeslagenaffaire is niet zomaar een crisis, maar een diepe zondeval van een democratische rechtsstaat die, in de woorden van Thorbecke, hoort te staan voor ‘wat goed, recht, waar en uitvoerbaar is’. De echo van deze woorden klonk van de zomer in de Schoo-lezing van Kaag, waarin zij opriep tot een terugkeer naar ‘medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur’.

Het stelt bij voorbaat niet gerust

Toen Thorbecke aan zijn tweede kabinet begon, vergeleek een conservatief Kamerlid dat met een glas wijn uit een aangebroken fles. ‘Proevend zeggen wij: het smaakt niet meer zo goed als de eerste keer’. Bij Rutte is de vraag niet alleen of hij over de datum is, maar ook of hij als superpragmaticus voelt waar de schoen nu echt wringt. Het kan meevallen, maar het stelt niet bij voorbaat gerust dat hij een vreemde in de wereld van het rechtsdenken voor de post van justitie naar voren heeft geschoven.

Het is intussen wel ironisch dat een partij die altijd is beschouwd als de verbeelding van het pragmatisme, zich nu als de hoeder van waarden ontpopt. Kaag heeft laten zien dat het in de politiek niet alleen gaat om bestuurlijke continuïteit, de kaart waarop het CDA, de PvdA en de VVD in de laatste decennia (te) sterk hebben geleund. Je zou haar oproep tot ‘nieuw leiderschap’ kunnen vertalen als een ‘ethisch reveil’, al is dat hard vloeken in de kerk van D66.

In Nederland als politieke gemeenschap zijn logos (rede) en pathos (emotie) ver uiteengedreven. Het ontbreekt aan ethos, een geloofwaardige inzet voor een fatsoenlijke samenleving. Die inzet moet blijken uit daden. ‘Wacht op onze daden’, was dan ook de uitspraak waarmee Thorbecke in 1849 aantrad. Hij zei nog iets dat Rutte, nu hij blijft, in zijn oren kan knopen. Sterk bestuur moest volgens de liberale staatsman openbaar durven zijn, niet bang voor het oordeel van een vrij gekozen parlement en een geïnformeerde pers. ‘Sterk bestuur zonder goede controle en verantwoording is gevaarlijk’.