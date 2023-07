Rutte overleeft ook deze zomerstorm wel

Of het kabinet-Rutte IV er nog wel of niet meer zit, de immigratiekwestie blijft nog wel even onder ons. Deze kwestie heeft in de afgelopen kwarteeuw de natie verdeeld en het politieke landschap zo drastisch veranderd dat het land nauwelijks nog regeerbaar is.

Het einde van die turbulentie is nog niet in zicht. Duidelijk is wel dat het niet gaat om een politieke dynamiek die voorbijgaat, waarna de oude orde zich zal herstellen. Van de stromingen die in de vorige eeuw de staat en de democratie droegen, houdt alleen de VVD zich nog staande. Dat is niet zo vreemd als je kijkt naar de oorzaken van de dynamiek. De VVD verbeeldt niet alleen de individualisering, die ongunstig heeft uitgepakt voor de gemeenschapspartijen CDA en PvdA, maar is ook de drager van de ‘cultuur van tevredenheid’, die zich na de val van de Muur in 1989 in de westerse wereld ontplooide. Het is een beeld dat de Amerikaanse econoom John Galbraith aan het begin van de jaren negentig muntte voor een ontwikkeling die hem zorgen baarde.

De voldane middenklasse

Galbraith zag voor zich dat een voldane middenklasse steeds minder bereid zou zijn belasting te betalen waarvan vooral de arme onderklasse profiteerde. Politici zouden zich daarom steeds meer op de middenklasse richten, omdat daar hun kiezers zitten, en steeds minder op de gemeenschap. Het gevolg: de mensen in de hoek waar de klappen vallen, zouden zich van de politiek afkeren. Scherp gezien.

De amerikanisering heeft op onze politieke en sociale orde veel meer invloed gehad dan de zogenaamde islamisering. Al veel eerder, in 1958, waarschuwde Galbraith in een boek over de ‘welvarende samenleving’ voor een tweedeling tussen particuliere rijkdom aan de ene en publieke armoede aan de andere kant. Hij inspireerde daarmee de opkomende sociaal-democraat Den Uyl tot diens politiek onder het motto ‘de boel bij elkaar houden’. Verrassend genoeg meende de Amerikaan dat de tweedeling die hij zich door Reagans politiek van lagere belastingen en een terugtredende overheid zag aftekenen, aan West-Europa voorbij zou gaan vanwege de betere sociale zekerheid.

Galbraith schreef dit nog voor de grote bezuinigingen op de publieke voorzieningen en de immigratie vanuit Afrika en het Midden-Oosten. Het kost weinig fantasie de politieke dynamiek in onze dagen op deze combinatie terug te voeren. De druk op de verdeling van welvaart en welbevinden neemt toe en daarmee de strijd om materiële, fysieke en culturele ruimte. Het Sociaal en Cultureel Planbureau neemt al langere tijd waar dat mensen wel tevreden zijn over hun eigen situatie, maar ontevreden over de wereld daarbuiten, die al gauw als bedreigend overkomt. De blik trekt naar binnen en een aantrekkelijke markt opent voor verkopers van wonderolie.

Privatisering van de mens

De partijen die vanouds de verbinding legden tussen individu en gemeenschap zijn tegen deze dynamiek niet bestand gebleken. De PvdA, vanouds de schakel tussen arbeiders- en middenklasse, ging in de jaren negentig onder Wim Kok gemakkelijk mee in de cultuur van tevredenheid. Nederland leek in die tijd een Hedonia aan zee, waar de ene belastingverlaging op de andere volgde, autorijden fun was en de overheid, net als in het Amerika van Ronald Reagan, meer een probleem dan een oplossing.

De liberale coryfee Annemarie Jorritsma riep in 2000 uit dat na de privatisering van publieke taken nu de ‘privatisering van de mens’ aan de beurt was. Sinds dat jaar trokken negen kabinetten voorbij, kwam het populisme in allerlei vormen op, verloren de volkspartijen gestaag terrein en raakte de natie, aangewakkerd door het nieuwe fenomeen van sociale media, in de greep van een heftige polarisatie.

Rutte speelde deze week hoog spel

De noemer onder al deze ontwikkelingen was steeds de immigratiekwestie. De angst voor vreemde handen in de nationale kas was ten diepste ook de oorzaak van de toeslagenaffaire, het bestuurlijke schandaal dat, geheel volgens de voorspelling van Galbraith, vooral de mensen aan de onderkant trof.

Het is uit een oogpunt van politiek als overlevingskunst knap dat de liberaal Rutte in de turbulentie overeind is gebleven. Het voormalige SP-Kamerlid Van Raak noemde hem in 2020 ‘de meest invloedrijke naoorlogse premier na Drees’. Hij voegde er meteen aan toe: ‘Ook de meest ideologische’. Daarmee doelde hij op de Rutte die als kampioen van de vrije markt en de voldane middenklasse nog altijd uitroept dat Nederland ‘een gaaf land’ is. Die middenklasse schenkt hem via de VVD ook zijn machtsbasis.

Voor de machtspoliticus Rutte was deze week hoog spel in de asielkwestie noodzakelijk om die basis intact te houden en een rebellie in zijn partij te bezweren. Daaruit kon je afleiden dat hij, om het even wat de uitkomst zou worden, zijn rol in de Nederlandse politiek nog niet als beëindigd ziet. Ook deze zomerstorm overleeft hij.