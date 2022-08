Rutte moet optreden bij de boerenprotesten

Brandende strobalen, afval en mest op de snelwegen en brandweer, politie en bergingsbedrijven worden weggehoond of bedreigd. Nooit eerder was de ravage van Rutte zo zichtbaar. ‘Hierdoor zijn onveilige situaties gecreëerd’, schrijven de vier veiligheidsregio’s in het oosten van het land, Rijkswaterstaat en de politie Oost-Nederland. Je zou voor minder een kijkje gaan nemen als minister-president.

Rutte werd door deze misdragingen tijdens zijn reces waarschijnlijk ruw onderbroken in zijn pianostudie en besloot geïrriteerd een paar corrigerende tweets eruit te gooien: ‘De protestacties van een kleine groep boeren op snelwegen van gisteren en vanochtend zijn onacceptabel. Anderen moedwillig in gevaar brengen, onze infrastructuur beschadigen en mensen bedreigen die helpen opruimen, gaat alle perken te buiten. Doe aangifte bij bedreiging. Deze levensgevaarlijke acties moeten stoppen. Er zijn genoeg andere mogelijkheden om binnen de wet je onvrede te uiten. De meeste boeren doen dat ook.’

Verontwaardiging

‘Nederland was toch altijd zo’n gaaf land?’, mopperde de twitterpresident terwijl hij zich weer concentreerde op een lastige Chopin-etude. Jarenlang was de mantra van onze VVD-roerganger dat we allemaal volwassen burgers zijn die hun eigen verantwoordelijkheid dragen. Diezelfde volwassen burgers misdragen zich nu en daar moet je iets mee.

De boeren zijn boos en veel Nederlanders delen hun verontwaardiging. Complexe emoties, die variëren van wanhopige boeren die een familiebedrijf in rook zien opgaan, tot de ‘agromaffia’ die bang is voor significante inkomstenderving. Het feit dat de antivaxers en zelfs Donald Trump mee resoneren, betekent dat de boeren ook symbool staan voor wantrouwen en het gevoel in de steek te zijn gelaten door de overheid.

Wat de achtergrond ook moge zijn, feit is dat er sprake is van wangedrag, dat de wet wordt overtreden en dat de veiligheid in het geding is. Dat vraagt om optreden en dat doe je in zo’n situatie niet via Twitter.

Leiderschap is tegenwoordig een term die soepel wordt gemunt door bestuurders, maar die niet echt van de grond komt als de realiteit weerbarstiger blijkt dan in de laatste rapporten wordt gesuggereerd. Het soort leiders dat voor alles een protocol nodig heeft, zelfs voor integriteit. Niccolò Machiavelli voorspelde lang geleden al: ‘Ik geloof ook dat hij die zijn handelwijze weet aan te passen aan de tijdsomstandigheden, voorspoedig regeert, en dat omgekeerd degene die zijn optreden niet met de tijd in overeenstemming weet te brengen, niet voorspoedig regeert’.

Niet gezien en niet gehoord

Onze Zelenski van de lage landen hoeft niet in camouflagepak de bunker in, maar in een jack van North Face een keer je gezicht laten zien op de snelweg kan symbolisch veel betekenen voor mensen. Ik zie regelmatig mensen die zich misdragen vanuit woede omdat ze zich niet gezien en gehoord voelen. Als psychiater ben je fysiek aanwezig om te luisteren, te begrijpen én te begrenzen om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.

Grote kans dat Rutte blijft volharden in de waan dat iedereen uiteindelijk weer bij zinnen komt en dat alles kan worden weggepolderd. Maar mensen zijn net mensen: ze willen gehoord en erkend worden. Als je dat als leider niet beseft dan verliezen mensen vertrouwen en respect en wordt hun woede grenzeloos.

Sylvain Ephimenco heeft vakantie, psychiater en auteur Esther van Fenema vervangt hem.