Rutte laat zich liever door Gordon in Shownieuws de hemel in prijzen

En zo kon het gebeuren dat de verkiezingscampagne van 2021, die zich voornamelijk afspeelde op het televisiescherm, eindigt met drie debatten tussen twee mannen, Mark Rutte en Geert Wilders. Een cadeautje van de publieke ­omroep aan VVD en PVV, alsof we een tweepartijenstelsel hebben van rechts en ­extreem-rechts.

Hoe hard de ­heren ook tegen elkaar in schreeuwen, hun confrontatie in drie delen is een schijngevecht. Ze bewijzen elkaar een dienst. Wilders wint aan ­gewicht als ‘aanvoerder van de oppositie’ (hij voert in werkelijkheid alleen zichzelf aan) en Rutte wordt tegenover de PVV’er automatisch een wijze staatsman, de leider waar niemand omheen kan.

Maar kijk wat er gebeurt als ze worden uitgedaagd door serieuzere critici; dan duiken ze en zit hun agenda helaas helemaal vol. Wilders zegde op het laatste moment af voor Nieuwsuur, blijkbaar geschrokken van hoe andere lijsttrekkers daar werden aangepakt – in 2017 deed hij hetzelfde. En Rutte wilde er naast de drie debatten met Wilders geen confrontaties met Pieter Omtzigt of Lilianne Ploumen meer bij hebben, terwijl die toch heel wat relevanter en interessanter zouden zijn geweest.

Omtzigt had via Twitter ingehaakt op een lezersbrief in Trouw, waarin werd gepleit voor een debat tussen hem en en de premier. ‘Nou, Mark Rutte,’ vroeg hij, ‘wat vind je van deze suggestie? Je weet wel: een debat over de inhoud. Over hoe we de rechtsstaat versterken, een volgend toeslagenschandaal voorkomen. Over het oplossen van echte problemen zoals woningnood?’ Omtzigt sprong hiermee behendig over Wopke Hoekstra heen, daar zal wel wat over gefronst zijn, maar Rutte hapte niet, die zat liever in Shownieuws, waar Gordon hem zaterdagavond de hemel in prees.

Ook Ploumen wendde zich via Twitter tot Rutte; als je hem niet in levende lijve te spreken krijgt, is de online brievenbus het enige, maar ook wat machteloze alternatief. ‘Er moet me iets van het hart’, schreef ze. ‘Het liefst had ik je dat in een debat verteld, maar wij treffen elkaar niet.’ Vervolgens noemde ze een aantal punten waar zij het over had willen hebben. ‘Je kwam weer met stoere praat over minder migratie. Bedoel je dat je het beleid om kinderen te laten stikken in de hel van Moria wil doorzetten?’ Het antwoord is natuurlijk ‘ja’, maar uit de mond of pen van Rutte kwam dat niet, hij zweeg. Ook bleef elke uitleg achterwege over zijn ‘eeuwige bewering’ (dixit Ploumen) dat statushouders woningen inpikken, terwijl huisjesmelkers onder zijn regie ruim baan kregen. Je zou bijna denken dat de premier gewoon geen overtuigende antwoorden hééft.

En er zijn meer zaken die in de campagne onderbelicht bleven of niet bij de juiste persoon terechtkwamen. Dat het aantal daklozen in tien jaar Rutte verdubbelde, tot 40.000. Dat 1 op de 9 kinderen in armoede leeft, in totaal 272.000. Dat de topman van Ahold, mede dankzij corona, 137 keer zoveel verdient als zijn gemiddelde werknemer. Dat de gemeenten de jeugdzorg niet meer kunnen betalen en de regering weigert hen tegemoet te komen. Dat en nog zo wat voor een goed debat.