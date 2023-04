Rutte IV was en is een kabinet van niemand

VVD-fractievoorzitter Hermans was geen uitzondering in de rij van sprekers die het vierde kabinet-Rutte woensdag in het stikstofdebat opriepen ‘aan de slag’ te gaan. Maar zij liet op deze aansporing nog een zinnetje volgen: ‘En dit is de laatste keer dat ik het vriendelijk vraag’.

Het deed denken aan het schot voor de boeg dat CDA-fractieleider Brinkman in 1992 vanaf Texel loste richting het derde kabinet-Lubbers: ‘Het speelkwartier is voorbij’. Die waarschuwing van de kroonprins zette het koningsdrama in het CDA in gang, dat zou resulteren in een monsterverlies. Lubbers was not amused. Ik kan niet in het hoofd van Rutte kijken, maar ik vermoed dat hij van de waarschuwing van zijn partijgenoten in de Kamer meer is geschrokken dan van de motie van wantrouwen van de bijna voltallige oppositie. Voor een politiek leider zijn tegenstanders minder gevaarlijk dan rivalen in eigen kring. Nog altijd geldt de wijsheid van de naoorlogse bondskanselier Konrad Adenauer: ‘De overtreffende trap van politieke vijand is politiek vriend’. De waarschuwing van Hermans aan de premier kan daarom worden opgevat als een signaal dat de Rutte-moeheid ook in zijn eigen VVD een vervaarlijke vorm begint aan te nemen, zeker na het verlies bij de provinciale verkiezingen.

D66-aanvoerder Van Mierlo kwalificeerde Lubbers III halverwege de rit als ‘een kabinet dat van niemand is’. Dat geldt voor Rutte IV al vanaf het begin. Louter door zijn aantreden op basis van dezelfde coalitie en onder dezelfde naamgever was het een relativering van zowel het toeslagenschandaal als de belofte het over een andere boeg te gooien.

VVD en CDA delen nu het chagrijn

Een kabinet op bredere basis en onder een andere premier had op z’n minst een breuk met het belaste verleden zichtbaar gemaakt. VVD en CDA wilden dat niet en delen nu het chagrijn. De liberalen vinden dat het ‘matig’ gaat, de christen-democraten bedreigen rechtstreeks de samenhang van het regeringsbeleid, waar de premier volgens het Reglement van orde van de ministerraad bij uitstek op moet toezien.

Of een breder kabinet, heterogener dan het zittende, ook slagvaardiger was geweest, is de vraag. De dynamiek in onze dagen wordt niet zozeer bepaald door partijpolitieke humeuren en rivaliteiten, als wel door de teloorgang van het oude bestel. Dat bestel levert domweg geen coherente coalities meer op. Het brengt op zijn best nog een aantal partijen samen, die feitelijk in een permanente kabinetsformatie zijn verwikkeld.

CDA-fractieleider Heerma keek woensdag met nostalgie terug op de dagen waarin conflicten langs de geduldige tafels van het poldermodel werden opgelost.

Fles korenwijn

Begrijpelijk. De christen-democraten zaten toen in het hart van het bestel en hadden zowel greep op de buitenkant, hun kiezers, als op het binnenwerk, gevormd door het middenveld, de overlegtafels en de ambtenarij. Het smeermiddel was de fles korenwijn, die in een kastje op de kamer van de minister van sociale zaken stond. ‘We run this country’, zei een CDA-Kamerlid midden jaren tachtig, en zo was het.

De liberalen hebben dat binnenwerk, het raam voor de cultuur van strijken en plooien, zo goed als opgeruimd om de vrije markt ruimer baan te geven. Hadden we de product- en bedrijfschappen nog maar, verzuchtte Heerma. In die corporaties losten werkgevers en werknemers kwesties in hun sector samen op.

Door het liberale marktmodel verplaatsen conflicten zich eerder naar de straat. De binnenkamer is niet weg, maar wordt nu bevolkt door lobbyisten, consultants en donateurs, die minder gekend zijn dan de vergadertijgers van vroeger. De korenwijn is witte wijn geworden.

Schaduwkanten

Dit beeld schets ik bewust iets te zwart-wit. Het was niet alles pais en vree. De schaduwkanten van het oude bestel, zoals het misbruik van de Wet arbeidsongeschiktheid als luxe afvloeiingsregeling, maakten ten tijde van Lubbers III het klimaat rijp voor Paars, een nieuw midden van PvdA, D66 en VVD. Die coalitie gooide de natuurlijke verhoudingen in de politiek overhoop en verrichtte op haar beurt het grondwerk voor de opkomst van het populisme.

Cru samengevat: het oude bestel organiseerde het genoegen, het bestel in de huidige toestand organiseert het ongenoegen. Dat is geen stevige basis. De BBB zal dat spoedig merken. Hoe groter de herkenbaarheid, hoe moeilijker het is compromissen te sluiten. Voor de coalitiepartijen geldt het omgekeerde. Rutte zei woensdag dat we zo’n bijzonder en welvarend land zijn, omdat het bestel ons dwingt steeds compromissen te zoeken. Hij voegde er iets aan toe, dat veel zegt over het heersende chagrijn: ‘Ik denk dat de bevolking dat begrijpt’. Lieten de verkiezingen niet wat anders zien? Lubbers zei naderhand over zijn langdurige premierschap: ‘Het bederf kwam niet, het isolement wel. Door je eenzaamheid ga je dingen minder goed zien.’